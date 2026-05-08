08.05.2026, 09:25

Геймерам PlayStation выплатят миллионы долларов

Новости Мира 0 372

Американский суд обязал Sony выплатить почти 8 миллионов долларов пользователям PlayStation в рамках урегулирования антимонопольного иска, связанного с продажей цифровых игр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wired.

Фото: PlayStation (Sony)
Фото: PlayStation (Sony)

Компания Sony согласилась выплатить 7,85 миллиона долларов владельцам консолей PlayStation после многолетнего коллективного антимонопольного иска в США. Решение было принято Окружным судом по Северному округу Калифорнии и стало результатом досудебного урегулирования.

Иск был подан группой пользователей несколько лет назад и касался политики компании в отношении цифровой дистрибуции игр.

В чем обвиняли Sony

Истцы утверждали, что Sony ограничивала возможность покупки цифровых ключей для игр на сторонних площадках. По их словам, компания фактически закрывала альтернативные каналы продаж и направляла пользователей исключительно в собственный сервис PlayStation Network.

Согласно позиции обвинения, это позволяло Sony сохранять контроль над ценами и условиями продажи цифрового контента, поскольку платформа полностью управляется компанией.

Позиция компании и условия урегулирования

Sony не признала вину, однако согласилась на выплату компенсации, чтобы завершить судебное разбирательство и избежать дальнейших издержек.

Юристы отмечают, что подобные соглашения часто используются крупными технологическими компаниями для закрытия затяжных антимонопольных споров без полноценного судебного процесса.

Сколько получат пользователи

Хотя общая сумма компенсации составляет 7,85 миллиона долларов, реальная выплата на одного пользователя окажется небольшой.

Значительная часть средств будет направлена на оплату юридических услуг и административных расходов. Оставшаяся сумма распределится между большим числом участников иска в США, поэтому владельцы PlayStation, по оценкам экспертов, могут получить лишь несколько долларов.

Что это означает для игроков

Несмотря на относительно небольшие индивидуальные выплаты, дело стало очередным примером усиления контроля за цифровыми экосистемами крупных игровых платформ.

Эксперты отмечают, что подобные процессы могут в будущем повлиять на политику распространения игр и ценообразование в цифровых магазинах.

