Отец распилил дочь бензопилой из-за плохих оценок

В индийском штате Махараштра расследуют жестокое убийство девятилетней девочки, в котором подозревается ее отец. Трагедия, по данным следствия, произошла на фоне школьных оценок ребенка, сообщает Lada.kz.

Конфликт из-за школьных результатов

По информации NDTV, девочка заняла второе место по успеваемости в классе, в то время как ее сводный брат оказался первым. Опасаясь реакции родителей, ребенок попытался изменить оценки в школьном табеле.

Когда подлог был обнаружен, ситуация в семье резко обострилась. По версии следствия, отец пришел в состояние сильного гнева, что привело к трагическим последствиям.

Обстоятельства трагедии

Следователи установили, что мужчина совершил нападение на дочь с использованием инструмента, в результате чего ребенок получил смертельные травмы. Девочка скончалась на месте происшествия.

После случившегося подозреваемый попытался скрыть следы преступления и инсценировать несчастный случай. Для этого он предпринял действия по уничтожению улик, однако их вскоре удалось восстановить в ходе экспертизы.

Раскрытие преступления и задержания

Правоохранительные органы провели судебно-медицинскую экспертизу, включая ДНК-анализ, который позволил восстановить реальную картину произошедшего. После этого мужчина был задержан.

Также под стражу взяли его сожительницу. По данным следствия, она могла быть причастна к попыткам скрыть обстоятельства трагедии и уничтожению доказательств.

Расследование продолжается

В настоящее время полиция штата Махараштра продолжает расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также роль каждого из фигурантов дела.