Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
08.05.2026, 12:35

В России раскрыли зарплату лучшего сварщика: сколько зарабатывают специалисты 6-го разряда

Новости Мира 0 373

Победитель всероссийского конкурса сварщиков Валентин Ольховский из ХМАО рассказал, сколько сегодня может зарабатывать высококвалифицированный специалист в профессии, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Он рассказал об этом в подкасте заместителя генерального директора компании Газпром трансгаз Сургут Дмитрия Таранова.

По словам специалиста, сварщик шестого разряда сегодня может рассчитывать на доход до 200 тысяч рублей в месяц без учета премий и дополнительных выплат.

Как менялся доход в профессии

Ольховский отметил, что старт в профессии был значительно скромнее. В начале карьеры его зарплата находилась в диапазоне 50–70 тысяч рублей.

Ситуация изменилась после перехода в структуру «Газпрома», где уровень дохода вырос в несколько раз благодаря квалификации, опыту и более сложным задачам.

По его словам, именно системные предприятия дают рабочим профессиям возможность выхода на высокий стабильный заработок.

Роль квалификации и опыта в росте зарплаты

Сварщик подчеркнул, что ключевым фактором дохода остается уровень подготовки. Специалисты высокого разряда востребованы на сложных производственных объектах, где требования к качеству работ значительно выше.

Он также отметил, что современные промышленные компании все чаще конкурируют за квалифицированные рабочие кадры, предлагая более высокую оплату труда.

Почему профессия сварщика становится доходной

Рост зарплат в рабочих специальностях, по словам Ольховского, связан с дефицитом квалифицированных кадров и повышением сложности производственных процессов.

Он подчеркнул, что сегодня рабочая профессия может обеспечивать стабильный и высокий доход, сопоставимый с офисными и инженерными должностями.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь