В России раскрыли зарплату лучшего сварщика: сколько зарабатывают специалисты 6-го разряда

Победитель всероссийского конкурса сварщиков Валентин Ольховский из ХМАО рассказал, сколько сегодня может зарабатывать высококвалифицированный специалист в профессии, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: кадр YouTube

Он рассказал об этом в подкасте заместителя генерального директора компании Газпром трансгаз Сургут Дмитрия Таранова.

По словам специалиста, сварщик шестого разряда сегодня может рассчитывать на доход до 200 тысяч рублей в месяц без учета премий и дополнительных выплат.

Как менялся доход в профессии

Ольховский отметил, что старт в профессии был значительно скромнее. В начале карьеры его зарплата находилась в диапазоне 50–70 тысяч рублей.

Ситуация изменилась после перехода в структуру «Газпрома», где уровень дохода вырос в несколько раз благодаря квалификации, опыту и более сложным задачам.

По его словам, именно системные предприятия дают рабочим профессиям возможность выхода на высокий стабильный заработок.

Роль квалификации и опыта в росте зарплаты

Сварщик подчеркнул, что ключевым фактором дохода остается уровень подготовки. Специалисты высокого разряда востребованы на сложных производственных объектах, где требования к качеству работ значительно выше.

Он также отметил, что современные промышленные компании все чаще конкурируют за квалифицированные рабочие кадры, предлагая более высокую оплату труда.

Почему профессия сварщика становится доходной

Рост зарплат в рабочих специальностях, по словам Ольховского, связан с дефицитом квалифицированных кадров и повышением сложности производственных процессов.

Он подчеркнул, что сегодня рабочая профессия может обеспечивать стабильный и высокий доход, сопоставимый с офисными и инженерными должностями.