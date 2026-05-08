В России раскрыли зарплату лучшего сварщика: сколько зарабатывают специалисты 6-го разряда

Победитель всероссийского конкурса сварщиков Валентин Ольховский из ХМАО рассказал, сколько сегодня может зарабатывать высококвалифицированный специалист в профессии, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.
Он рассказал об этом в подкасте заместителя генерального директора компании Газпром трансгаз Сургут Дмитрия Таранова.
По словам специалиста, сварщик шестого разряда сегодня может рассчитывать на доход до 200 тысяч рублей в месяц без учета премий и дополнительных выплат.
Ольховский отметил, что старт в профессии был значительно скромнее. В начале карьеры его зарплата находилась в диапазоне 50–70 тысяч рублей.
Ситуация изменилась после перехода в структуру «Газпрома», где уровень дохода вырос в несколько раз благодаря квалификации, опыту и более сложным задачам.
По его словам, именно системные предприятия дают рабочим профессиям возможность выхода на высокий стабильный заработок.
Сварщик подчеркнул, что ключевым фактором дохода остается уровень подготовки. Специалисты высокого разряда востребованы на сложных производственных объектах, где требования к качеству работ значительно выше.
Он также отметил, что современные промышленные компании все чаще конкурируют за квалифицированные рабочие кадры, предлагая более высокую оплату труда.
Рост зарплат в рабочих специальностях, по словам Ольховского, связан с дефицитом квалифицированных кадров и повышением сложности производственных процессов.
Он подчеркнул, что сегодня рабочая профессия может обеспечивать стабильный и высокий доход, сопоставимый с офисными и инженерными должностями.
