08.05.2026, 14:03

Samsung научила смарт-часы предупреждать об обмороке за пять минут до приступа

Новости Мира

Компания Samsung совместно с университетской клиникой в Южной Корее протестировала технологию раннего выявления риска обморока с помощью смарт-часов Samsung Galaxy Watch6. По данным исследования, устройство способно предупреждать пользователя о возможной потере сознания примерно за пять минут, сообщает Lada.kz. 

Фото: Samsung

Исследование и медицинская база проекта

Samsung объявила о результатах совместной работы с университетской клиникой Кванмена в Южной Корее, где изучалась возможность применения носимых устройств для раннего выявления предобморочных состояний.

Основное внимание ученые уделили вазовагальному синкопе — состоянию, при котором резко падает артериальное давление и замедляется сердечный ритм, что может привести к кратковременной потере сознания. По оценкам специалистов, с подобными эпизодами хотя бы раз в жизни сталкивается до 40% людей.

Как работает система прогнозирования

В основе технологии лежит анализ вариабельности сердечного ритма. Смарт-часы используют PPG-датчик, который фиксирует изменения кровотока и пульса в реальном времени.

Далее данные обрабатываются алгоритмами искусственного интеллекта, которые выявляют характерные признаки надвигающегося приступа. В ходе эксперимента система была протестирована на 132 пациентах с подозрением на вазовагальные обмороки.

Результаты испытаний и точность прогнозов

По заявлению разработчиков, система смогла заранее предупреждать о риске потери сознания примерно за пять минут до возможного эпизода.

Точность предсказания составила 84,6%, что, по оценке исследователей, является значимым результатом для носимой электроники в медицинских задачах.

Потенциальная польза технологии

В Samsung отмечают, что подобные уведомления могут помочь пользователю своевременно принять меры — например, сесть или лечь, чтобы избежать падения и травм.

Также система потенциально может быть полезна людям с хроническими проблемами давления или склонностью к внезапным обморокам, снижая риск опасных последствий.

Статус разработки и ограничения

Несмотря на перспективные результаты, в компании подчеркивают, что технология пока находится на стадии клинических исследований.

Функция не является готовым медицинским решением и не предназначена для массового использования без дополнительной сертификации и доработок.

