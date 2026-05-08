Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
08.05.2026, 15:19

Путин обратился к Казахстану и странам СНГ по случаю 81-й годовщины Победы

Новости Мира 0 520

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Казахстана и других стран СНГ по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу фронтовиков и тружеников тыла, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Фотохост-агентство РИА Новости

Поздравления в адрес стран СНГ и соседних государств

Президент России Владимир Путин направил официальные поздравительные послания руководителям и гражданам ряда стран в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле.

В числе адресатов — лидеры Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси и Кыргызстана. Поздравления также получили главы Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии.

Отдельные обращения были направлены народам Грузии и Молдавии.

Акцент на исторической памяти и подвиге поколений

В своих посланиях Владимир Путин подчеркнул значение общего исторического наследия и вклада народов, сражавшихся на фронтах и работавших в тылу во время Великой Отечественной войны.

По его словам, Победа была достигнута ценой огромных жертв и лишений, а память об этих событиях должна сохраняться и передаваться будущим поколениям.

В Кремле отметили, что президент России выразил благодарность ветеранам и труженикам тыла, пожелав им здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Призыв к сохранению дружбы между народами

В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин отдельно подчеркнул необходимость бережного отношения к исторической памяти о военных годах.

Он призвал сохранять традиции дружбы и взаимопомощи, которые, по словам президента, исторически связывают народы постсоветского пространства.

Значение даты 9 Мая в международном контексте

Поздравления главы российского государства традиционно приурочены ко Дню Победы и направляются не только внутри страны, но и лидерам государств, связанных общей историей Второй мировой войны.

81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне в этом году вновь стала поводом для дипломатических обращений и напоминания о роли союзных республик в разгроме нацизма.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь