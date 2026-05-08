Путин обратился к Казахстану и странам СНГ по случаю 81-й годовщины Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Казахстана и других стран СНГ по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу фронтовиков и тружеников тыла, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Поздравления в адрес стран СНГ и соседних государств

Президент России Владимир Путин направил официальные поздравительные послания руководителям и гражданам ряда стран в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле.

В числе адресатов — лидеры Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси и Кыргызстана. Поздравления также получили главы Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии.

Отдельные обращения были направлены народам Грузии и Молдавии.

Акцент на исторической памяти и подвиге поколений

В своих посланиях Владимир Путин подчеркнул значение общего исторического наследия и вклада народов, сражавшихся на фронтах и работавших в тылу во время Великой Отечественной войны.

По его словам, Победа была достигнута ценой огромных жертв и лишений, а память об этих событиях должна сохраняться и передаваться будущим поколениям.

В Кремле отметили, что президент России выразил благодарность ветеранам и труженикам тыла, пожелав им здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Призыв к сохранению дружбы между народами

В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин отдельно подчеркнул необходимость бережного отношения к исторической памяти о военных годах.

Он призвал сохранять традиции дружбы и взаимопомощи, которые, по словам президента, исторически связывают народы постсоветского пространства.

Значение даты 9 Мая в международном контексте

Поздравления главы российского государства традиционно приурочены ко Дню Победы и направляются не только внутри страны, но и лидерам государств, связанных общей историей Второй мировой войны.

81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне в этом году вновь стала поводом для дипломатических обращений и напоминания о роли союзных республик в разгроме нацизма.