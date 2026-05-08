Трогательня история: осиротевший бегемотик спит в постели со своими спасителями

В Кении спасли детёныша бегемота по имени Бампи, который после гибели матери оказался полностью один и не отходил от неё до последнего момента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Sheldrick Wildlife Trust

Трагедия у озера Олоиден

История началась возле озера Олоиден в районе Найваши, где был найден маленький бегемот рядом с телом своей матери. По данным природоохранных служб, взрослая самка могла погибнуть в столкновении с другими бегемотами, защищая своего детёныша.

Когда на место прибыли спасатели, малыш не отходил от матери и продолжал пытаться её «подталкивать», словно не понимая произошедшего. Ситуация требовала срочного вмешательства, и детёныша пришлось аккуратно забрать для спасения.

Переезд в центр помощи дикой природе

Осиротевшего бегемота доставили в один из центров реабилитации, который находится под управлением организации Sheldrick Wildlife Trust. Здесь животное сразу окружили заботой и вниманием.

Сотрудники фонда завернули Бампи в одеяла и не оставляли его одного в первую ночь, чтобы снизить стресс после потери матери и резкой смены обстановки.

Первые ночи и необычная привязанность

Чтобы детёныш чувствовал себя спокойнее, один из смотрителей даже разложил матрас прямо на полу рядом с ним. Бампи быстро начал доверять людям и вскоре стал буквально следовать за своими опекунами по всему центру.

Сотрудники отмечают, что у бегемота сформировалась сильная привязанность к людям, которые ухаживают за ним, и он старается не оставаться один.

Новые условия и уход

Позже Бампи перевели в специализированное учреждение, где для него оборудовали закрытое безопасное пространство и неглубокий бассейн, необходимый для жизни и развития молодых бегемотов.

Сейчас он находится на искусственном вскармливании и продолжает находиться под постоянным наблюдением специалистов, которые следят за его состоянием и адаптацией.