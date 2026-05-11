Алиев пригрозил наблюдателям ЕС, что они «засверкают пятками» от одного выстрела

Новости Мира 0 1 430

Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко высказался о европейской миссии наблюдателей, работающей на армяно-азербайджанской границе. По его словам, представители Евросоюза лишь создают видимость безопасности, хотя в реальности никакой угрозы со стороны Баку нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: nedelia.az

Выступая с заявлением, Алиев подчеркнул, что Азербайджан никогда не ставил целью уничтожение Армении или лишение ее независимости. При этом он с иронией отозвался о присутствии европейских наблюдателей в приграничной зоне.

«Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется», — сказал политик.

Что известно о миссии Евросоюза

Миссия гражданских наблюдателей Евросоюза в Армении начала работу в феврале 2023 года. Изначально предполагалось, что она будет действовать в течение двух лет, однако позже ее мандат продлили до февраля 2027 года.

Основной задачей миссии называется наблюдение за ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном, а также содействие снижению напряженности в регионе после многолетнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как развивался конфликт вокруг Карабаха

Очередное крупное обострение между Арменией и Азербайджаном произошло осенью 2020 года. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались более полутора месяцев и завершились соглашением о прекращении огня при посредничестве России.

Документ предусматривал размещение российских миротворцев, обмен пленными, передачу Азербайджану ряда территорий и возвращение беженцев.

Позднее власти Армении начали постепенно менять официальную позицию по Карабаху. Весной 2023 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах 86,6 тысячи квадратных километров, включая Нагорный Карабах.

Осенью того же года Пашинян официально признал Карабах частью Азербайджана. Незадолго до этого глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Мирное соглашение при посредничестве США

Новый этап переговоров между Баку и Ереваном состоялся в августе 2025 года. После встречи в Белом доме при посредничестве США Ильхам Алиев и Никол Пашинян парафировали двустороннее мирное соглашение.

Документ предусматривает взаимное признание территориальной целостности, подтверждение нерушимости границ, а также дальнейшие переговоры по делимитации и демаркации границы. Кроме того, стороны договорились двигаться к установлению полноценных дипломатических отношений.

