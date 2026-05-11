Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
11.05.2026, 16:06

Кофе «переписывает» работу мозга: неврологи нашли неожиданный эффект кофеина

Кофеин способен не только бодрить, но и менять работу ключевых механизмов мозга, отвечающих за контроль движений. К такому выводу пришли европейские неврологи после нового эксперимента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com

Исследование специалистов Римского биомедицинского кампуса показало, что кофеин может воздействовать на так называемую электрическую тормозную систему мозга — механизм, который отвечает за подавление лишних двигательных реакций в ответ на внешние стимулы.

Работа опубликована в журнале Clinical Neurophysiology (CNeuro) и дополняет представления о том, как стимуляторы влияют на нервную систему человека.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев. В разные дни они получали жевательную резинку с кофеином (200 мг — примерно эквивалент двух чашек кофе) либо плацебо без активного вещества.

После этого ученые оценивали реакцию мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции — метода, при котором слабые магнитные импульсы воздействуют на моторную кору.

Дополнительно участникам подавали электрический сигнал на запястье, чтобы проверить, как мозг реагирует на сенсорные раздражители и как временно подавляет движение.

Как кофеин меняет реакцию мозга

В нормальном состоянии сенсорный сигнал кратковременно «гасит» активность моторной коры, из-за чего мышечные реакции становятся слабее.

Однако после приема кофеина этот тормозящий эффект усиливался. Наиболее выраженные изменения наблюдались в очень короткий промежуток времени — примерно через 19–21 миллисекунду после раздражения.

Кроме усиления торможения, исследователи отметили и общий эффект: моторная кора становилась более чувствительной к внешним стимулам.

Возможные механизмы действия

Ученые предполагают, что кофеин влияет на нейромедиаторные системы мозга, в частности на ацетилхолин и ГАМК. Эти вещества регулируют баланс между возбуждением и торможением нервных клеток.

Изменение этого баланса может объяснять, почему кофеин одновременно стимулирует активность мозга и влияет на контроль двигательных реакций.

Почему это важно для медицины

Исследователи отмечают, что полученные данные могут иметь практическое значение для неврологии и диагностики.

Поскольку кофеин способен изменять показатели мозговой активности, употребление кофе перед обследованиями может влиять на результаты некоторых тестов и потенциально скрывать или искажать нарушения.

Что будут изучать дальше

В дальнейших исследованиях ученые планируют оценить, как кофеин влияет на мозг людей с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При этих состояниях системы нервного торможения часто работают слабее, поэтому влияние кофеина может оказаться особенно значимым.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь