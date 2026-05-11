Кофе «переписывает» работу мозга: неврологи нашли неожиданный эффект кофеина

Кофеин способен не только бодрить, но и менять работу ключевых механизмов мозга, отвечающих за контроль движений. К такому выводу пришли европейские неврологи после нового эксперимента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Исследование специалистов Римского биомедицинского кампуса показало, что кофеин может воздействовать на так называемую электрическую тормозную систему мозга — механизм, который отвечает за подавление лишних двигательных реакций в ответ на внешние стимулы.
Работа опубликована в журнале Clinical Neurophysiology (CNeuro) и дополняет представления о том, как стимуляторы влияют на нервную систему человека.
В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев. В разные дни они получали жевательную резинку с кофеином (200 мг — примерно эквивалент двух чашек кофе) либо плацебо без активного вещества.
После этого ученые оценивали реакцию мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции — метода, при котором слабые магнитные импульсы воздействуют на моторную кору.
Дополнительно участникам подавали электрический сигнал на запястье, чтобы проверить, как мозг реагирует на сенсорные раздражители и как временно подавляет движение.
В нормальном состоянии сенсорный сигнал кратковременно «гасит» активность моторной коры, из-за чего мышечные реакции становятся слабее.
Однако после приема кофеина этот тормозящий эффект усиливался. Наиболее выраженные изменения наблюдались в очень короткий промежуток времени — примерно через 19–21 миллисекунду после раздражения.
Кроме усиления торможения, исследователи отметили и общий эффект: моторная кора становилась более чувствительной к внешним стимулам.
Ученые предполагают, что кофеин влияет на нейромедиаторные системы мозга, в частности на ацетилхолин и ГАМК. Эти вещества регулируют баланс между возбуждением и торможением нервных клеток.
Изменение этого баланса может объяснять, почему кофеин одновременно стимулирует активность мозга и влияет на контроль двигательных реакций.
Исследователи отмечают, что полученные данные могут иметь практическое значение для неврологии и диагностики.
Поскольку кофеин способен изменять показатели мозговой активности, употребление кофе перед обследованиями может влиять на результаты некоторых тестов и потенциально скрывать или искажать нарушения.
В дальнейших исследованиях ученые планируют оценить, как кофеин влияет на мозг людей с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.
При этих состояниях системы нервного торможения часто работают слабее, поэтому влияние кофеина может оказаться особенно значимым.
