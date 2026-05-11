Кофе «переписывает» работу мозга: неврологи нашли неожиданный эффект кофеина

Кофеин способен не только бодрить, но и менять работу ключевых механизмов мозга, отвечающих за контроль движений. К такому выводу пришли европейские неврологи после нового эксперимента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com

Исследование специалистов Римского биомедицинского кампуса показало, что кофеин может воздействовать на так называемую электрическую тормозную систему мозга — механизм, который отвечает за подавление лишних двигательных реакций в ответ на внешние стимулы.

Работа опубликована в журнале Clinical Neurophysiology (CNeuro) и дополняет представления о том, как стимуляторы влияют на нервную систему человека.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев. В разные дни они получали жевательную резинку с кофеином (200 мг — примерно эквивалент двух чашек кофе) либо плацебо без активного вещества.

После этого ученые оценивали реакцию мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции — метода, при котором слабые магнитные импульсы воздействуют на моторную кору.

Дополнительно участникам подавали электрический сигнал на запястье, чтобы проверить, как мозг реагирует на сенсорные раздражители и как временно подавляет движение.

Как кофеин меняет реакцию мозга

В нормальном состоянии сенсорный сигнал кратковременно «гасит» активность моторной коры, из-за чего мышечные реакции становятся слабее.

Однако после приема кофеина этот тормозящий эффект усиливался. Наиболее выраженные изменения наблюдались в очень короткий промежуток времени — примерно через 19–21 миллисекунду после раздражения.

Кроме усиления торможения, исследователи отметили и общий эффект: моторная кора становилась более чувствительной к внешним стимулам.

Возможные механизмы действия

Ученые предполагают, что кофеин влияет на нейромедиаторные системы мозга, в частности на ацетилхолин и ГАМК. Эти вещества регулируют баланс между возбуждением и торможением нервных клеток.

Изменение этого баланса может объяснять, почему кофеин одновременно стимулирует активность мозга и влияет на контроль двигательных реакций.

Почему это важно для медицины

Исследователи отмечают, что полученные данные могут иметь практическое значение для неврологии и диагностики.

Поскольку кофеин способен изменять показатели мозговой активности, употребление кофе перед обследованиями может влиять на результаты некоторых тестов и потенциально скрывать или искажать нарушения.

Что будут изучать дальше

В дальнейших исследованиях ученые планируют оценить, как кофеин влияет на мозг людей с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При этих состояниях системы нервного торможения часто работают слабее, поэтому влияние кофеина может оказаться особенно значимым.