В Грузии избрали нового патриарха

После почти полувекового правления Илии II Грузинская православная церковь получила нового предстоятеля. Решение было принято на голосовании архиереев в Тбилиси, сообщает Lada.kz.

Новым главой Грузинской православной церкови стал Шио (Муджири) Аксиос. Об этом сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на собственные источники и публикацию в Telegram-канале.

По данным СПЖ, кандидатуру Шио поддержали 22 архиерея. Выборы нового Католикоса-Патриарха всей Грузии состоялись после смерти многолетнего главы церкви — Илия II, который возглавлял ГПЦ почти 50 лет.

Кто претендовал на патриарший престол

Помимо Шио (Муджири) Аксиоса, на пост предстоятеля претендовали еще два высокопоставленных иерарха грузинской церкви. Среди кандидатов были митрополит Потийский и Хобский Григола (Бербичашвили), а также митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили).

Голосование проходило среди членов Священного синода. Итоги выборов стали одним из самых обсуждаемых событий в религиозной и общественной жизни Грузии, поскольку смена патриарха произошла впервые за десятилетия.

Завершение эпохи Илии II

Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его смерть стала событием национального масштаба для Грузии. Прощание с духовным лидером проходило в Тбилиси при участии тысяч верующих, духовенства и представителей власти.

Похороны состоялись в Сионский собор — одном из главных храмов страны, где также покоятся восемь предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

Именно в этом соборе в 1977 году Илия II был избран на патриарший престол членами Синода. С того времени его имя стало символом духовного возрождения страны.

Чем запомнился Илия II

За годы служения Илия II сыграл ключевую роль в укреплении позиций грузинской церкви как внутри страны, так и за ее пределами. При нем активно восстанавливались и строились храмы и монастыри, открывались духовные семинарии, гимназии и образовательные учреждения.

Кроме того, значительно увеличилось число епархий, священнослужителей и прихожан. В Грузии Илия II считался одной из самых влиятельных и уважаемых фигур общественной жизни.

Избрание нового патриарха многие наблюдатели рассматривают как начало нового этапа в истории грузинского православия.