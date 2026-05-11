В Грузии избрали нового патриарха

После почти полувекового правления Илии II Грузинская православная церковь получила нового предстоятеля. Решение было принято на голосовании архиереев в Тбилиси, сообщает Lada.kz.
Новым главой Грузинской православной церкови стал Шио (Муджири) Аксиос. Об этом сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на собственные источники и публикацию в Telegram-канале.
По данным СПЖ, кандидатуру Шио поддержали 22 архиерея. Выборы нового Католикоса-Патриарха всей Грузии состоялись после смерти многолетнего главы церкви — Илия II, который возглавлял ГПЦ почти 50 лет.
Помимо Шио (Муджири) Аксиоса, на пост предстоятеля претендовали еще два высокопоставленных иерарха грузинской церкви. Среди кандидатов были митрополит Потийский и Хобский Григола (Бербичашвили), а также митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили).
Голосование проходило среди членов Священного синода. Итоги выборов стали одним из самых обсуждаемых событий в религиозной и общественной жизни Грузии, поскольку смена патриарха произошла впервые за десятилетия.
Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его смерть стала событием национального масштаба для Грузии. Прощание с духовным лидером проходило в Тбилиси при участии тысяч верующих, духовенства и представителей власти.
Похороны состоялись в Сионский собор — одном из главных храмов страны, где также покоятся восемь предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.
Именно в этом соборе в 1977 году Илия II был избран на патриарший престол членами Синода. С того времени его имя стало символом духовного возрождения страны.
За годы служения Илия II сыграл ключевую роль в укреплении позиций грузинской церкви как внутри страны, так и за ее пределами. При нем активно восстанавливались и строились храмы и монастыри, открывались духовные семинарии, гимназии и образовательные учреждения.
Кроме того, значительно увеличилось число епархий, священнослужителей и прихожан. В Грузии Илия II считался одной из самых влиятельных и уважаемых фигур общественной жизни.
Избрание нового патриарха многие наблюдатели рассматривают как начало нового этапа в истории грузинского православия.
