Пользователи беспроводных наушников столкнулись с неожиданными ударами током

Новости Мира 0 661

Лёгкие статические разряды при использовании беспроводных наушников могут возникать чаще, чем кажется. Эксперты объясняют, почему это происходит и как снизить неприятный эффект, сообщает Lada.kz. 

Фото: Anchiy/Getty Images

Статическое электричество в наушниках: в чём причина

Пользователи беспроводных наушников иногда сталкиваются с кратковременными «уколами» или лёгкими ударами тока при контакте устройства с кожей. Как сообщает издание BGR, причина этого явления кроется в накоплении статического электричества.

Наушники, особенно при активном использовании, могут накапливать электрический заряд, который затем разряжается при соприкосновении с телом человека. Несмотря на неприятные ощущения, специалисты подчёркивают, что такие разряды не представляют угрозы для здоровья, однако могут вызывать дискомфорт.

Позиция Apple и объяснение инженеров

Журналисты BGR отмечают, что компания Apple уже ранее предупреждала пользователей о подобном эффекте в своих устройствах, включая популярные беспроводные наушники AirPods.

Инженеры компании объясняют, что проблема связана с накоплением статического электричества в условиях низкой влажности воздуха. Особенно часто это проявляется в помещениях с сухим микроклиматом или в холодное время года.

Почему проблема усиливается зимой и в сухом воздухе

Специалисты отмечают, что интенсивность статических разрядов напрямую зависит от окружающей среды. В условиях пониженной влажности электрические заряды на поверхности устройств и одежды накапливаются быстрее.

Зимой ситуация усугубляется из-за отопления, которое дополнительно сушит воздух в помещениях. В результате вероятность возникновения кратковременного разряда при использовании наушников возрастает.

Одежда и материалы: скрытый фактор риска

Дополнительным фактором накопления статического электричества становится одежда из синтетических материалов. Такие ткани легче накапливают заряд, который затем может передаваться через кожу или аксессуары.

По этой причине эксперты рекомендуют отдавать предпочтение натуральным тканям, особенно при длительном использовании электронных устройств, контактирующих с телом.

Как снизить вероятность неприятных разрядов

Хотя явление не считается опасным, специалисты предлагают несколько практических решений, позволяющих уменьшить вероятность статического эффекта. Среди них — поддержание нормальной влажности воздуха в помещении с помощью увлажнителей, использование антистатических средств для кожи и воздуха, а также создание более «нейтральной» среды за счёт специальных покрытий и аксессуаров.

Вывод

Статические разряды в беспроводных наушниках — это физическое явление, связанное с окружающей средой и материалами, а не техническая неисправность. В большинстве случаев оно не несёт угрозы, но может доставлять дискомфорт пользователям, особенно в сухих и холодных условиях.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь