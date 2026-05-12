11.05.2026, 20:19

Зачем пить воду именно за 20 минут до еды

Новости Мира

Стакан воды за 20 минут до еды может заметно улучшить пищеварение, снизить аппетит и помочь контролировать вес — при этом эффект объясняется физиологией организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: shedevrum.ai
Почему воду рекомендуют пить перед едой

Обычная привычка выпивать стакан воды перед приёмом пищи давно используется в диетологии. Её основная цель — подготовить желудочно-кишечный тракт к работе.

Тёплая вода мягко активизирует пищеварительную систему, стимулируя выработку желудочного сока и ферментов. Благодаря этому пища, поступающая в организм, начинает перерабатываться быстрее и эффективнее.

В результате снижается риск таких неприятных ощущений, как тяжесть в желудке, вздутие или изжога.

Почему именно интервал в 20 минут считается оптимальным

Специалисты отмечают, что временной промежуток имеет значение.

Если выпить воду за 5–10 минут до еды, она может не успеть усвоиться и начнёт смешиваться с пищей, немного разбавляя желудочный сок. Это способно замедлить процесс переваривания.

Если же выпить воду слишком заранее — за 40–60 минут, то эффект подготовки желудка снижается.

Оптимальным считается интервал 15–25 минут: за это время вода частично усваивается, а пищеварительная система уже «запущена» и готова к приёму пищи.

Влияние на аппетит и контроль порций

Ещё один важный эффект — снижение чувства голода.

Вода частично заполняет желудок, благодаря чему человек ощущает насыщение быстрее. Это позволяет естественным образом уменьшить объём съедаемой пищи примерно на 10–15% без ощущения голода или строгих ограничений.

Такой подход часто используют как простой инструмент для мягкого контроля веса без диетических стрессов.

Как вода влияет на обмен веществ

Употребление воды натощак перед едой может временно ускорять обмен веществ.

По данным наблюдений, метаболические процессы активизируются на короткий период после приёма жидкости, что помогает организму быстрее расходовать энергию.

При регулярной привычке пить воду перед основными приёмами пищи этот эффект может накапливаться, улучшая общую работу пищеварительной системы.

Какая вода считается наиболее полезной

Наиболее физиологичной считается тёплая вода температурой примерно 30–40 градусов.

Холодная вода может вызвать лёгкое сужение сосудов и замедлить пищеварительные процессы, а слишком горячая способна раздражать слизистую.

Оптимальная температура — комфортная, близкая к тёплому чаю.

Допускается добавление небольших натуральных компонентов, например лимона или имбиря, однако при наличии проблем с желудком или эмалью зубов такие добавки могут быть нежелательны.

Почему не стоит пить сразу после еды

Отдельное внимание специалисты уделяют привычке пить воду сразу после приёма пищи.

Считается, что в первые 20–30 минут это может немного разбавлять желудочный сок и замедлять процесс переваривания.

Особенно это актуально для людей с гастритом или пониженной кислотностью желудка.

Простая привычка с заметным эффектом

Стакан воды за 20 минут до еды — это простое действие, которое не требует усилий или затрат, но может положительно влиять на пищеварение и пищевое поведение.

Регулярность здесь играет ключевую роль: эффект проявляется именно при систематическом применении привычки.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь