Папа Римский в кроссовках Nike вызвал ажиотаж в соцсетях

Появление Папы Римского Льва XIV в винтажных кроссовках Nike неожиданно стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Пользователей удивил необычный образ понтифика, показанный в трейлере нового документального фильма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

В центре внимания оказался Папа Римский Лев XIV, который появился в трейлере документальной ленты Leone a Roma в традиционной папской мантии, но при этом — в белых кроссовках Nike. Необычное сочетание церковного облачения и спортивной обуви быстро разлетелось по социальным сетям и стало поводом для многочисленных обсуждений.

На необычную деталь образа понтифика обратило внимание немецкое издание Das Bild. Пользователи интернета признались, что были удивлены столь повседневным выбором обуви для главы Католической церкви. Многие комментаторы отметили, что подобный стиль делает понтифика ближе к обычным людям и выглядит неожиданно современно.

Винтажная модель Nike стала объектом обсуждений

Особый интерес у поклонников моды и коллекционеров вызвала конкретная модель обуви. Как сообщается, Лев XIV выбрал винтажные Nike Franchise Low — модель, впервые созданную еще в 1970-х годах. Спустя десятилетия компания перевыпустила эти кроссовки в 2008 году, после чего они получили популярность среди любителей ретро-стиля.

В соцсетях пользователи начали активно обсуждать не только внешний вид понтифика, но и саму модель обуви. Некоторые даже назвали появление Папы Римского в Nike «самой неожиданной рекламой винтажных кроссовок».

У Франциска тоже были кроссовки Nike

Как отмечает издание, любовь к спортивной обуви оказалась не чужда и предшественнику Льва XIV — Папе Римскому Франциск. Ранее ему подарили персонализированные бело-желтые кроссовки Nike, выполненные в цветах Ватикана.

На обуви были размещены личный герб понтифика, а также надписи «Папа» и «Франциск» на задниках. Однако сам Франциск редко появлялся в подобной обуви публично. Из-за проблем с коленом он чаще отдавал предпочтение ортопедическим моделям.

Почему образ понтифика стал вирусным

Эксперты отмечают, что подобные детали нередко становятся вирусными именно из-за контраста между строгими религиозными традициями и элементами современной массовой культуры. Пользователи интернета активно делятся кадрами из фильма, создают мемы и обсуждают стиль главы Католической церкви.

Некоторые комментаторы увидели в выборе обуви символ открытости и стремления к более неформальному имиджу Ватикана, тогда как другие просто удивились сочетанию папской мантии и культовых кроссовок Nike.