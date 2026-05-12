18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 06:44

Папа Римский в кроссовках Nike вызвал ажиотаж в соцсетях

Новости Мира 0 376

Появление Папы Римского Льва XIV в винтажных кроссовках Nike неожиданно стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Пользователей удивил необычный образ понтифика, показанный в трейлере нового документального фильма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

В центре внимания оказался Папа Римский Лев XIV, который появился в трейлере документальной ленты Leone a Roma в традиционной папской мантии, но при этом — в белых кроссовках Nike. Необычное сочетание церковного облачения и спортивной обуви быстро разлетелось по социальным сетям и стало поводом для многочисленных обсуждений.

На необычную деталь образа понтифика обратило внимание немецкое издание Das Bild. Пользователи интернета признались, что были удивлены столь повседневным выбором обуви для главы Католической церкви. Многие комментаторы отметили, что подобный стиль делает понтифика ближе к обычным людям и выглядит неожиданно современно.

Винтажная модель Nike стала объектом обсуждений

Особый интерес у поклонников моды и коллекционеров вызвала конкретная модель обуви. Как сообщается, Лев XIV выбрал винтажные Nike Franchise Low — модель, впервые созданную еще в 1970-х годах. Спустя десятилетия компания перевыпустила эти кроссовки в 2008 году, после чего они получили популярность среди любителей ретро-стиля.

В соцсетях пользователи начали активно обсуждать не только внешний вид понтифика, но и саму модель обуви. Некоторые даже назвали появление Папы Римского в Nike «самой неожиданной рекламой винтажных кроссовок».

У Франциска тоже были кроссовки Nike

Как отмечает издание, любовь к спортивной обуви оказалась не чужда и предшественнику Льва XIV — Папе Римскому Франциск. Ранее ему подарили персонализированные бело-желтые кроссовки Nike, выполненные в цветах Ватикана.

На обуви были размещены личный герб понтифика, а также надписи «Папа» и «Франциск» на задниках. Однако сам Франциск редко появлялся в подобной обуви публично. Из-за проблем с коленом он чаще отдавал предпочтение ортопедическим моделям.

Почему образ понтифика стал вирусным

Эксперты отмечают, что подобные детали нередко становятся вирусными именно из-за контраста между строгими религиозными традициями и элементами современной массовой культуры. Пользователи интернета активно делятся кадрами из фильма, создают мемы и обсуждают стиль главы Католической церкви.

Некоторые комментаторы увидели в выборе обуви символ открытости и стремления к более неформальному имиджу Ватикана, тогда как другие просто удивились сочетанию папской мантии и культовых кроссовок Nike.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь