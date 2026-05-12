Трамп назвал кандидатов в президенты США: кто в списке

Дональд Трамп публично обозначил политиков, которых считает потенциальными кандидатами на пост президента США, выделив Джей Ди Вэнса и Марко Рубио как «команду мечты», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Alex Brandon

Заявление прозвучало в Розовом саду Белого дома

Президент США Дональд Трамп сделал заявление во время торжественного ужина в Розовом саду Белого дома, приуроченного к неделе работников полиции. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале администрации США.

Атмосфера встречи носила неформальный характер, однако именно там Трамп затронул тему будущих политических фигур страны.

Трамп назвал Вэнса и Рубио «идеальными кандидатами»

В ходе выступления американский лидер отметил, что видит вице-президента и госсекретаря среди возможных преемников.

Речь шла о Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, которых Трамп охарактеризовал как сильную политическую связку.

Он предложил гостям мероприятия аплодисментами выразить симпатию каждому из них, подчеркнув их популярность и потенциал.

«Команда мечты» и политические намёки

Позже президент США заявил, что рассматривает этих политиков как единую «команду мечты», которая могла бы появиться в будущих избирательных бюллетенях.

«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали», — отметил Трамп.

Заявление прозвучало как политический намёк на возможную конфигурацию будущей избирательной кампании, хотя конкретных решений он не озвучил.