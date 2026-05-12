Инфекционист объяснил, как клещи находят человека по запаху и теплу

Клещи используют сложную систему ориентации в пространстве, позволяющую им находить человека на расстоянии десятков метров. При этом они не прыгают с деревьев и не преследуют жертву, а действуют как «пассивные охотники», ожидая подходящего момента для контакта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Мифы о клещах: от «прыжков с деревьев» до выбора по группе крови

Вокруг клещей существует множество устойчивых заблуждений. Одни считают, что паразиты падают с деревьев, другие — что они выбирают жертву по запаху пота или даже по группе крови.

Однако, как объясняют специалисты, подобные представления не соответствуют действительности. Клещи не обладают способностью к прыжкам и не ведут активную охоту на расстоянии.

Как клещ «видит» человека: запах, тепло и углекислый газ

По словам врача-инфекциониста и эксперта телеканала «Доктор» Олега Полубатанова, у клещей отсутствует зрение в привычном понимании, но развиты мощные сенсорные механизмы.

Главную роль играет углекислый газ, который человек выдыхает. Его клещи способны улавливать на расстоянии до 10–15 метров. По мере приближения жертвы подключаются другие ориентиры — тепло тела и запах кожных выделений.

На лапках клеща находятся органы Галлера, реагирующие на химические вещества, включая аммиак и жирные кислоты, содержащиеся в поте человека. Это позволяет паразиту точно определить присутствие потенциального хозяина на близкой дистанции.

Почему клещ не гонится за человеком

Несмотря на репутацию опасного паразита, клещ не способен активно преследовать добычу. Он ведёт пассивный образ жизни и поджидает жертву в траве или на кустарниках.

«Клещ не станет слезать и ползти за вами по тропинке. Он остаётся в засаде для следующей жертвы», — отмечает Олег Полубатанов.

Если человек проходит мимо, паразит может зацепиться за одежду и начать медленно двигаться вверх в поисках участка с тонкой кожей.

Где на самом деле обитают клещи

Распространённый миф о «клещах на деревьях» также не соответствует действительности. Эти паразиты преимущественно обитают в траве, на высоте до полутора метров, а чаще — значительно ниже.

Основная зона риска — около 30 сантиметров от поверхности земли. Именно поэтому первыми клещ чаще всего попадает на обувь или нижнюю часть одежды.

Как клещ выбирает момент для нападения

Поведение клеща можно условно описать как последовательную реакцию на сигналы окружающей среды. Сначала он ориентируется на углекислый газ, затем — на тепло, после этого — на запах, а на финальном этапе реагирует на вибрации движения.

Попав на одежду, паразит может оставаться активным до двух часов, перемещаясь вверх в поисках удобного места для укуса.

Периоды повышенной активности и факторы риска

Наибольшая активность клещей наблюдается в весенне-летний период, особенно в мае–июне, а также в конце лета — августе и сентябре.

Риск встречи с паразитом повышается при прогулках по высокой траве, опушкам леса и обочинам троп, где растительность наиболее густая.

Как защититься от укуса клеща

Специалисты рекомендуют использовать комплекс мер защиты. Одежда должна быть максимально закрытой и светлой, чтобы клеща было легче заметить. Брюки желательно заправлять в носки, а верх — в пояс.

Эффективны также специальные химические средства: акарициды наносят на одежду, а репелленты могут использоваться для открытых участков кожи.

Важным элементом профилактики является регулярный осмотр тела и одежды каждые 30–40 минут. Это позволяет обнаружить паразита до момента присасывания.

Дополнительную защиту обеспечивает вакцинация против клещевого энцефалита, которая снижает риск тяжелых последствий, но не предотвращает сам укус.

Вывод специалиста

Клещи не являются «умными охотниками» в привычном смысле, но их биологические механизмы позволяют эффективно находить человека в природной среде. По словам врача, ключ к защите — внимательность, правильная одежда и своевременная профилактика.