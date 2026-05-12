Температура воды в Каспийском море
Птица мечты и смертельный рейс: как ученый стал «нулевым пациентом» хантавируса на лайнере MV Hondius

Вспышка опасного вируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике получила новое объяснение: ученые установили предполагаемого «нулевого пациента» — голландского орнитолога, чья экспедиция за редкой птицей обернулась трагедией, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети Лео Схипелроорда

Кто стал первым зараженным на лайнере MV Hondius

Источником цепочки заражений на круизном судне MV Hondius стал 70-летний голландский ученый-орнитолог Лео Схипелроорд. Именно он, по данным зарубежных СМИ, мог первым подхватить опасную инфекцию во время экспедиции в Аргентине.

По информации New York Post, исследователь отправился в Южную Америку ради наблюдения за редкой птицей — белогрудой каракарой, известной также как «каракара Дарвина».

Экспедиция за редкой птицей и место заражения

Схипелроорд вместе с супругой Мирьям прибыл в район аргентинского города Ушуайя. Там, неподалеку от городской свалки, исследователи пытались зафиксировать появление редкого вида хищной птицы.

Именно эта локация, по оценкам местных специалистов, могла стать эпидемиологически опасной. Свалка привлекала не только птиц, но и грызунов — потенциальных носителей вируса.

Журналисты отмечают, что место, куда отправлялись орнитологи, местные жители старались обходить стороной из-за санитарного состояния, однако для ученых оно представляло особый интерес.

Как произошла передача вируса

Аргентинские службы здравоохранения предполагают, что заражение могло произойти при контакте с частицами помета грызунов, обитающих в районе свалки.

Речь идет о длиннохвостом рисовом хомячке, который считается переносчиком штамма Хантавирус под названием «Андес». Этот вариант вируса отличается тем, что в отдельных случаях может передаваться от человека к человеку.

Развитие болезни на борту лайнера

После возвращения на борт круизного судна MV Hondius состояние ученого резко ухудшилось. Спустя несколько дней после отплытия у него поднялась высокая температура, появились сильные головные боли, спазмы и проблемы с пищеварением.

Симптомы быстро прогрессировали, и уже через несколько дней после начала болезни Схипелроорд скончался.

К тому моменту, как отмечают источники, признаки инфекции проявились и у его супруги, а также у других пассажиров лайнера.

Трагический финал экспедиции

Смерть ученого и его супруги стала частью цепочки событий, которые сейчас рассматриваются эпидемиологами как возможная вспышка редкой вирусной инфекции в закрытом пространстве судна.

История Схипелроорда, много лет путешествовавшего по миру в поисках редких видов птиц, завершилась трагически — в той самой экспедиции, которая должна была стать для него одной из самых значимых.

