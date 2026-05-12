12.05.2026, 15:44

В российской школе ученик открыл стрельбу: на месте работают экстренные службы

Новости Мира

В Гулькевичском районе Краснодарского края ученик девятого класса пронес в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу, в результате чего пострадали двое школьников. По факту инцидента проводится проверка, сообщает Lada.kz со ссылкой на news.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Что произошло в школе на Кубани

В одной из школ Гулькевичского района Краснодарского края произошел серьезный инцидент с участием несовершеннолетнего. По данным прокуратуры региона, девятиклассник принес в учебное заведение пневматическое оружие и произвел выстрелы.

В результате происшествия пострадали двое учеников. Им была оперативно оказана медицинская помощь. Власти уточняют, что состояние пострадавших на данный момент оценивается как удовлетворительное.

Реакция властей и экстренных служб

После случившегося на место оперативно прибыли экстренные службы и представители правоохранительных органов. Территория школы была взята под контроль, специалисты начали выяснение всех обстоятельств инцидента.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о пострадавших и сообщил, что школьникам оказывается необходимая помощь.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности образовательного учреждения и предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Проверка прокуратуры и вопросы безопасности

Прокуратура региона инициировала проверку соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности школы. По данным ведомства, особое внимание будет уделено тому, как в учебное заведение могло попасть оружие и насколько эффективно были обеспечены меры безопасности.

Координацию действий правоохранительных органов на месте осуществляет районный прокурор Владимир Хлынов.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки могут быть приняты меры реагирования в случае выявления нарушений.

Контекст: похожие случаи и возможная ответственность

Инцидент на Кубани произошел на фоне других резонансных случаев в российских школах. Ранее обсуждались ситуации с применением холодного оружия в учебных заведениях, где правоохранительные органы также проводили расследования и оценку действий несовершеннолетних.

По словам представителей адвокатского сообщества, в случае тяжких последствий для несовершеннолетних фигурантов подобных дел наказание определяется с учетом возраста и норм Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают смягченные пределы ответственности для подростков.

Что будет дальше

Сейчас следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего: от источника происхождения оружия до мотивов действий школьника. Также отдельно анализируется уровень защищенности образовательного учреждения.

По итогам проверки может быть принято решение о мерах административного или правового характера в отношении ответственных лиц.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь