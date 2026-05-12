В Госдуме предложили новый способ высылки мигрантов из России

В России обсуждают возможность обязать иностранных граждан самостоятельно оплачивать свое выдворение из страны. Соответствующую инициативу направили на рассмотрение в МВД и Минфин РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился в Министерство внутренних дел и Министерство финансов России с просьбой оценить идею депортации мигрантов за их собственный счет. Об этом парламентарий сообщил российским СМИ.

Согласно тексту обращения, депутат предлагает рассмотреть механизм, при котором иностранные граждане, подлежащие выдворению, будут самостоятельно покрывать расходы на депортацию. Если у человека отсутствуют деньги, расходы, по мнению автора инициативы, можно компенсировать за счет продажи принадлежащего ему имущества.

В обращении также рассматривается еще более жесткий вариант — привлечение мигрантов к общественно значимым работам в случае отсутствия как денежных средств, так и имущества.

Инициативу направили сразу в два ведомства

Письма с одинаковой формулировкой были направлены как в МВД России, так и в Министерство финансов. Делягин попросил ведомства официально оценить возможность внедрения подобного механизма.

В документе говорится о необходимости проанализировать перспективы выдворения иностранных граждан «за их счет», а также варианты компенсации расходов при отсутствии финансовых возможностей у самих мигрантов.

В МВД заявили о нехватке средств на депортации

Тема выдворения иностранцев активно обсуждается на фоне заявлений главы МВД России Владимир Колокольцев. Ранее на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции министр сообщил, что с начала 2025 года из России были выдворены около 72 тысяч иностранных граждан.

По словам Колокольцева, существующее финансирование не позволяет увеличить масштабы депортации. Именно вопрос нехватки бюджетных средств стал одним из поводов для обсуждения новых подходов к выдворению мигрантов.

В России продолжают ужесточать миграционную политику

На фоне усиления контроля за миграцией российские власти регулярно обсуждают новые меры в отношении иностранных граждан. В последние годы в стране ужесточаются требования к пребыванию мигрантов, усиливаются проверки работодателей и контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Новая инициатива о депортации за счет самих иностранцев может стать частью более широкой кампании по сокращению бюджетных расходов на миграционные процессы и усилению ответственности приезжих за нарушение правил пребывания в стране.