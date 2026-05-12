18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 17:09

В Госдуме предложили новый способ высылки мигрантов из России

Новости Мира 0 355

В России обсуждают возможность обязать иностранных граждан самостоятельно оплачивать свое выдворение из страны. Соответствующую инициативу направили на рассмотрение в МВД и Минфин РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился в Министерство внутренних дел и Министерство финансов России с просьбой оценить идею депортации мигрантов за их собственный счет. Об этом парламентарий сообщил российским СМИ.

Согласно тексту обращения, депутат предлагает рассмотреть механизм, при котором иностранные граждане, подлежащие выдворению, будут самостоятельно покрывать расходы на депортацию. Если у человека отсутствуют деньги, расходы, по мнению автора инициативы, можно компенсировать за счет продажи принадлежащего ему имущества.

В обращении также рассматривается еще более жесткий вариант — привлечение мигрантов к общественно значимым работам в случае отсутствия как денежных средств, так и имущества.

Инициативу направили сразу в два ведомства

Письма с одинаковой формулировкой были направлены как в МВД России, так и в Министерство финансов. Делягин попросил ведомства официально оценить возможность внедрения подобного механизма.

В документе говорится о необходимости проанализировать перспективы выдворения иностранных граждан «за их счет», а также варианты компенсации расходов при отсутствии финансовых возможностей у самих мигрантов.

В МВД заявили о нехватке средств на депортации

Тема выдворения иностранцев активно обсуждается на фоне заявлений главы МВД России Владимир Колокольцев. Ранее на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции министр сообщил, что с начала 2025 года из России были выдворены около 72 тысяч иностранных граждан.

По словам Колокольцева, существующее финансирование не позволяет увеличить масштабы депортации. Именно вопрос нехватки бюджетных средств стал одним из поводов для обсуждения новых подходов к выдворению мигрантов.

В России продолжают ужесточать миграционную политику

На фоне усиления контроля за миграцией российские власти регулярно обсуждают новые меры в отношении иностранных граждан. В последние годы в стране ужесточаются требования к пребыванию мигрантов, усиливаются проверки работодателей и контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Новая инициатива о депортации за счет самих иностранцев может стать частью более широкой кампании по сокращению бюджетных расходов на миграционные процессы и усилению ответственности приезжих за нарушение правил пребывания в стране.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь