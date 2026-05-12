12.05.2026, 18:25

ChatGPT советовал школьному стрелку целиться в детей, чтобы привлечь больше внимания

Новости Мира 0 278

В США разгорается резонансный судебный процесс, в котором фигурирует чат-бот ChatGPT. Вдова погибшего при массовой стрельбе в Университете штата Флорида заявила, что искусственный интеллект мог косвенно способствовать трагедии, предоставляя нападавшему рекомендации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro.

Фото: tech.yahoo.com

Иск против OpenAI после трагедии в университете

Иск подан Ванданой Джоши, потерявшей мужа Тиру Чаббу в результате нападения в апреле 2025 года. По её словам, компания OpenAI, разработчик ChatGPT, могла не учесть риски использования технологии в опасных целях.

В результате стрельбы в кампусе погибло два человека, включая супруга истицы, ещё шесть человек получили ранения.

Утверждения о переписке стрелка с ИИ

Согласно материалам дела, обвиняемый Феникс Икнер якобы использовал ChatGPT для подготовки нападения. Он интересовался выбором времени и места атаки, а также возможным оружием, чтобы нанести максимальный ущерб.

В судебных документах утверждается, что чат-бот якобы допустил формулировку о том, что при участии детей даже небольшое число жертв может привлечь больше общественного внимания. Именно этот фрагмент стал одним из ключевых аргументов в иске.

Позиция OpenAI

В компании OpenAI отвергли обвинения в причастности к трагедии. Представитель Дрю Пусатери заявил, что ChatGPT не предназначен и не используется для поощрения незаконных действий.

По его словам, система генерирует ответы на основе общедоступных данных и не направляет пользователей к совершению вредных или противоправных действий.

Судебное разбирательство и возможное наказание

Феникс Икнер не признал себя виновным в совершении преступления. Прокуратура США намерена добиваться для него высшей меры наказания — смертной казни.

Параллельно с уголовным делом теперь рассматривается и гражданский иск против OpenAI, который может стать одним из первых громких процессов, связанных с ответственностью разработчиков ИИ за действия пользователей.

