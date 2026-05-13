Назван идеальный гарнир для тех, кто следит за сахаром и холестерином

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты считает лучшим вариантом для гарнира. По его словам, наибольшую пользу организму приносят блюда из бобовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Почему бобовые считают одним из самых полезных продуктов

Споры о том, какой гарнир полезнее — рис, гречка или макароны, — продолжаются уже много лет. Однако Александр Мясников уверен, что лидерами по питательной ценности являются именно бобовые.

Врач отметил, что фасоль, чечевица, нут и горох содержат большое количество клетчатки. Она помогает пищеварению, способствует нормальной работе кишечника и поддерживает обмен веществ. Кроме того, клетчатка обеспечивает более длительное чувство сытости и помогает контролировать аппетит.

Еще одним важным преимуществом бобовых Мясников назвал высокое содержание белка. По словам специалиста, некоторые виды бобовых могут содержать до 40% белка, уступая по этому показателю лишь мясным продуктам.

Как бобовые влияют на организм

Помимо белка и клетчатки, бобовые богаты витаминами группы B, железом и фолиевой кислотой. Эти вещества играют важную роль в поддержании работы нервной системы, кровообращения и общего состояния организма.

По словам врача, регулярное употребление бобовых помогает снижать уровень «плохого» холестерина, а также уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одним преимуществом считается низкий гликемический индекс таких продуктов. Благодаря этому уровень сахара в крови повышается более плавно, без резких скачков.

Специалисты также связывают употребление бобовых с более эффективным контролем массы тела и снижением риска развития диабета.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на большое количество полезных свойств, бобовые подходят не всем. Александр Мясников предупредил, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом, подагрой или склонностью к метеоризму стоит употреблять их с осторожностью.

Даже у здоровых людей такие продукты иногда вызывают вздутие и дискомфорт. Чтобы уменьшить вероятность неприятных ощущений, врач посоветовал заранее замачивать бобовые перед приготовлением примерно на десять часов. Это помогает снизить содержание веществ, провоцирующих газообразование.

Почему интерес к бобовым снова растет

В последние годы бобовые все чаще называют одной из главных основ здорового питания. Их рекомендуют включать в рацион тем, кто хочет снизить потребление жирной пищи, увеличить количество растительного белка и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Кроме того, фасоль, нут и чечевица остаются доступными продуктами, которые можно использовать как самостоятельное блюдо, гарнир или основу для супов и салатов.