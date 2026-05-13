18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 19:59

Назван идеальный гарнир для тех, кто следит за сахаром и холестерином

Новости Мира 0 291

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты считает лучшим вариантом для гарнира. По его словам, наибольшую пользу организму приносят блюда из бобовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Почему бобовые считают одним из самых полезных продуктов

Споры о том, какой гарнир полезнее — рис, гречка или макароны, — продолжаются уже много лет. Однако Александр Мясников уверен, что лидерами по питательной ценности являются именно бобовые.

Врач отметил, что фасоль, чечевица, нут и горох содержат большое количество клетчатки. Она помогает пищеварению, способствует нормальной работе кишечника и поддерживает обмен веществ. Кроме того, клетчатка обеспечивает более длительное чувство сытости и помогает контролировать аппетит.

Еще одним важным преимуществом бобовых Мясников назвал высокое содержание белка. По словам специалиста, некоторые виды бобовых могут содержать до 40% белка, уступая по этому показателю лишь мясным продуктам.

Как бобовые влияют на организм

Помимо белка и клетчатки, бобовые богаты витаминами группы B, железом и фолиевой кислотой. Эти вещества играют важную роль в поддержании работы нервной системы, кровообращения и общего состояния организма.

По словам врача, регулярное употребление бобовых помогает снижать уровень «плохого» холестерина, а также уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одним преимуществом считается низкий гликемический индекс таких продуктов. Благодаря этому уровень сахара в крови повышается более плавно, без резких скачков.

Специалисты также связывают употребление бобовых с более эффективным контролем массы тела и снижением риска развития диабета.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на большое количество полезных свойств, бобовые подходят не всем. Александр Мясников предупредил, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом, подагрой или склонностью к метеоризму стоит употреблять их с осторожностью.

Даже у здоровых людей такие продукты иногда вызывают вздутие и дискомфорт. Чтобы уменьшить вероятность неприятных ощущений, врач посоветовал заранее замачивать бобовые перед приготовлением примерно на десять часов. Это помогает снизить содержание веществ, провоцирующих газообразование.

Почему интерес к бобовым снова растет

В последние годы бобовые все чаще называют одной из главных основ здорового питания. Их рекомендуют включать в рацион тем, кто хочет снизить потребление жирной пищи, увеличить количество растительного белка и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Кроме того, фасоль, нут и чечевица остаются доступными продуктами, которые можно использовать как самостоятельное блюдо, гарнир или основу для супов и салатов.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь