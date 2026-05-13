«В 2000 раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму». В России испытали «Сармат»

В России завершены испытания межконтинентального ракетного комплекса «Сармат», который, по заявленным характеристикам, способен поражать цели на межконтинентальных дистанциях и преодолевать любые современные системы противоракетной обороны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Министерство обороны РФ

Испытания подтвердили характеристики комплекса

В России успешно прошли испытания стратегического ракетного комплекса «Сармат». По данным военных, тесты подтвердили заявленные характеристики системы и корректность технических решений, заложенных конструкторами.

О результатах испытаний Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал Сергей Каракаев. Он отметил, что комплекс полностью соответствует заданным параметрам и готов к дальнейшему развёртыванию.

Что представляет собой ракета «Сармат»

РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения, оснащённый тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой жидкостного типа.

Он разрабатывался как замена ракетного комплекса предыдущего поколения Р-36М2 и предназначен для выполнения задач стратегического ядерного сдерживания.

Разработчиком комплекса выступает Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, а производство осуществляется на одном из крупнейших предприятий оборонной промышленности России — Красноярском машиностроительном заводе.

Технические характеристики и возможности

По открытым данным, «Сармат» относится к числу наиболее мощных ракетных комплексов в мире. Его стартовая масса превышает 200 тонн, а длина ракеты составляет более 30 метров.

Ключевой особенностью системы является высокая забрасываемая масса, позволяющая нести несколько боевых блоков. Комплекс способен поражать цели на межконтинентальных дистанциях, а также оснащаться различными типами боевого оснащения, включая современные средства преодоления противоракетной обороны.

Отдельно подчеркивается, что ракета может использовать как традиционные баллистические траектории, так и альтернативные схемы полёта, включая суборбитальные маршруты.

Дальность и «полюсные» траектории

Особое внимание в военных заявлениях уделяется возможностям «Сармата» по изменению траектории полёта. По оценкам разработчиков и военных специалистов, ракета способна поражать цели, используя нестандартные направления подлёта, включая маршруты через Северный и Южный полюс.

Такая особенность, как отмечается, усложняет перехват ракеты существующими системами противоракетной обороны и требует от потенциальных противников расширения архитектуры ПРО.

Ядерное оснащение и стратегическая роль

«Сармат» может нести несколько боевых блоков большой мощности, включая перспективные гиперзвуковые системы. Это позволяет комплексу выполнять задачи как стратегического сдерживания, так и потенциального поражения ключевых объектов противника.

Отдельно отмечается возможность использования высокоточных боевых блоков, способных поражать цели без применения ядерного взрыва за счёт кинетической энергии.

Развёртывание на боевом дежурстве

По данным военных структур, новые комплексы постепенно поступают в соединения Ракетных войск стратегического назначения. Среди них — дивизии, дислоцированные в Оренбургской области и Красноярском крае.

Первый полк с «Сарматами» планируется поставить на боевое дежурство в установленные сроки.

История разработки и международный интерес

Работы над комплексом начались в начале 2010-х годов в рамках государственного оборонного заказа. Проект сразу вызвал значительный интерес за рубежом, где его называли одним из наиболее мощных элементов стратегического вооружения нового поколения.

Международные СМИ неоднократно связывали появление «Сармата» с изменением глобального баланса стратегических вооружений.