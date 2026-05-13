Умер ведущий телепрограммы «До и после полуночи» Владимир Молчанов

На 76-м году жизни скончался советский и российский журналист, телеведущий и автор культовой программы перестроечной эпохи Владимир Молчанов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
О смерти сообщил Юрий Рост

О смерти известного журналиста и телеведущего сообщил фотограф и публицист Юрий Рост. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Рост назвал Владимира Молчанова талантливым журналистом, выдающимся телеведущим и представителем русской интеллигенции. По его словам, уход Молчанова стал тяжелой и невосполнимой потерей.

Причины смерти официально не раскрываются.

СМИ ранее сообщали о серьезных проблемах со здоровьем

В последние годы здоровье телеведущего вызывало серьезные опасения. В декабре 2025 года в российских СМИ появилась информация о том, что Владимира Молчанова в пятый раз за год доставили в больницу с сильными болями в области живота.

По данным Telegram-канала Mash, журналист ранее перенес пересадку печени после онкологического заболевания. Также сообщалось, что в 2022 году у него произошел инфаркт.

Официального подтверждения этих диагнозов семья телеведущего публично не давала.

Символ перестроечного телевидения

Владимир Молчанов был одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения конца 1980-х годов. Наибольшую известность ему принесла авторская программа До и после полуночи, выходившая в эфир с 1987 по 1991 год.

Передача стала настоящим символом эпохи перестройки. В ней поднимались темы, которые ранее практически не обсуждались на советском телевидении. Молчанов проводил откровенные интервью с известными политиками, артистами, писателями и общественными деятелями.

Для миллионов зрителей программа стала одним из признаков перемен в стране и нового телевизионного формата — более открытого, свободного и интеллектуального.

Работал на телевидении и радио десятилетиями

За годы карьеры Владимир Молчанов работал журналистом, телеведущим, радиоведущим и публицистом. Он являлся членом Академии российского телевидения и считался одним из наиболее авторитетных представителей отечественной журналистики.

Коллеги и зрители запомнили его как интеллигентного ведущего с узнаваемым стилем общения и глубокими интервью.

В соцсетях вспоминают эфиры Молчанова

После появления сообщений о смерти телеведущего пользователи соцсетей начали публиковать архивные кадры и фрагменты передач с его участием. Многие называют программу «До и после полуночи» одной из важнейших телепередач конца советской эпохи.

Пользователи отмечают, что Владимир Молчанов оставил заметный след в истории телевидения и журналистики.

