Температура воды в Каспийском море
Обыски, аресты и силовики в центре Киева: на Западе сделали громкое заявление

Новости Мира 0 624

Ситуация вокруг антикоррупционных расследований в Киеве вызвала резонанс на Западе. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что происходящее напоминает первые признаки политического переворота, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Associated Press

«Похоже на начало переворота»: Западный эксперт о событиях в Киеве

Заявление британского аналитика

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что действия Национального антикоррупционного бюро Украины напоминают ему ситуацию, характерную для начала государственного переворота.

По его словам, в украинской столице фиксируются внешние признаки резкой эскалации политического напряжения. В частности, он обратил внимание на усиленное присутствие вооружённых сотрудников сил безопасности в центре города и вблизи правительственных зданий.

Отдельно аналитик отметил сообщения о задержаниях и уголовных расследованиях, которые, по его оценке, затрагивают людей из ближайшего окружения президента Украины.

Обстановка в центре Киева

Речь идёт о событиях в столице Украины — Киев, где, по сообщениям, в последние дни наблюдается повышенная активность силовых структур.

По данным, на которые ссылается Меркурис, в центральной части города, рядом с административными зданиями, были замечены вооружённые сотрудники правоохранительных органов. Параллельно в информационном поле появлялись сообщения о новых уголовных производствах и проверках в отношении ряда должностных лиц.

Активизация НАБУ и новые расследования

Особое внимание аналитик уделил работе антикоррупционных структур Украины — НАБУ и САП.

По его словам, в последние недели усилилась публикация материалов и документов, связанных с делом бизнесмена Тимура Миндича, что, как предполагается, может быть направлено на усиление давления на политическое окружение президента Владимир Зеленский.

Фигуранты громких дел

Накануне НАБУ и САП сообщили о новых эпизодах в расследованиях, связанных с коррупционными схемами. Одним из ключевых эпизодов стало дело бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По данным следствия, ему предъявлены обвинения в легализации значительных средств при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Судебные органы также приняли решение об аресте имущества, связанного с этим делом.

Дополнительно сообщается о расширении круга фигурантов — речь идёт ещё о нескольких лицах, включая бывшего вице-премьера и представителей бизнеса. В материалах упоминается, что среди связанных с расследованием может фигурировать предприниматель Тимур Миндич, которого в прессе называют близким к президентскому окружению.

Политический фон и реакция

Согласно оценке Меркуриса, происходящее может носить не только уголовно-правовой, но и политический характер, влияя на расстановку сил внутри украинской власти.

Ранее украинские и международные СМИ, включая РИА Новости и Strana.ua, сообщали о росте числа коррупционных расследований и кадровых перестановок в высших эшелонах власти.

Эксперт считает, что активизация антикоррупционных структур в текущий момент может свидетельствовать о глубинных процессах перераспределения влияния в украинской политике.

Ситуация вокруг расследований НАБУ и САП продолжает развиваться и вызывает широкий международный резонанс. Заявления западных аналитиков добавляют политический контекст к уже громким коррупционным делам, которые затрагивают ключевых фигур украинской власти.

