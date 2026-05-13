В России создали сыр против старения

Ученые Уральского федерального университета разработали сыр с повышенными антиоксидантными свойствами. По словам исследователей, новый продукт способен помогать организму в борьбе со старением и воспалительными процессами, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».

Фото: ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

В УрФУ создали сыр с омолаживающим эффектом

Химики Уральский федеральный университет сообщили о создании сыра с доказанным антиоксидантным эффектом. Над разработкой нового продукта специалисты работали около четырех лет.

Речь идет о чеддере и сыре с белой плесенью, в состав которых ученые добавили специальные биологически активные вещества. Как рассказала заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева, исследователи использовали астаксантин, ресвератрол и пуэрарин.

По ее словам, благодаря этим компонентам антиоксидантные свойства продукта удалось увеличить в три-пять раз.

Что изменилось в составе сыра

Исследователи отмечают, что после обогащения продукта изменился и аминокислотный профиль сыра. По словам Елены Ковалевой, состав стал более сбалансированным и приблизился к так называемому «идеальному белку».

Ученые утверждают, что новый продукт содержит больше полезных аминокислот при одновременном снижении доли менее ценных компонентов. Это, как считают разработчики, делает сыр не только источником кальция, но и функциональным продуктом питания.

Специалисты также подсчитали рекомендуемую норму потребления. По их данным, 20–40 граммов такого сыра в день могут обеспечить организм суточной нормой кальция и антиоксидантов.

Сколько будет стоить необычный продукт

Научный консультант индустриального партнера проекта Тимофей Колосов сообщил, что ориентировочная себестоимость производства нового сыра составит около 700 рублей за килограмм.

Разработчики считают, что подобные продукты могут стать частью рынка функционального питания — категории товаров, которые не только насыщают организм, но и обладают дополнительными полезными свойствами.

