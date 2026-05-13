Почему “чем дольше не ешь — тем быстрее худеешь” не работает

Интервальное голодание стало популярной стратегией похудения, однако более длительные паузы без еды могут не ускорять, а замедлять снижение веса, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Популярность интервального голодания и границы “нормы”

Интервальное голодание сегодня считается одной из самых распространённых схем контроля веса. Наиболее популярный вариант — режим 16:8, при котором человек не ест 16 часов и принимает пищу в течение оставшихся 8 часов.

Эта модель воспринимается как относительно мягкая и физиологичная, однако многие стремятся усилить эффект и увеличивают период голодания до 20, 24 часов и даже дольше, рассчитывая на более быстрый результат.

Почему “дольше” не значит “эффективнее”

Распространённое убеждение звучит просто: чем дольше организм обходится без пищи, тем быстрее он расходует жировые запасы.

Однако научные наблюдения показывают, что механизм похудения устроен сложнее. В ряде исследований, включая многолетние наблюдения специалистов Медицинской школы Джона Хопкинса, было отмечено, что ключевым фактором снижения веса остаётся не продолжительность голодания, а общий дефицит калорий.

Иными словами, важнее не то, когда вы едите, а то, сколько вы потребляете в течение суток.

“Режим экономии”: что происходит с организмом при длительном голоде

Когда перерывы между приёмами пищи становятся слишком длинными, организм может воспринимать это как стрессовую ситуацию.

В ответ запускается так называемый режим энергосбережения:

обмен веществ постепенно замедляется

организм начинает экономить энергию

активнее расходуются не только жировые запасы, но и мышечная ткань

Мышцы при этом теряются быстрее, чем жир, поскольку организм стремится снизить энергозатраты на их поддержание.

Гормональный откат и переедание

Ещё один важный механизм связан с гормональной регуляцией аппетита.

При длительном голоде повышается уровень грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. Это может привести к резкому усилению аппетита после приёма пищи.

В результате человек часто:

переедает

выбирает более калорийную пищу

компенсирует “сэкономленные” калории

Так формируется эффект, при котором длительное голодание не даёт ожидаемого снижения веса.

Почему важнее не время, а качество питания

Специалисты в области питания подчёркивают: ключевую роль играет не режим приёма пищи, а её состав.

Разные продукты при одинаковой калорийности могут по-разному влиять на организм. Например, рацион с преобладанием быстрых углеводов и сладостей не способствует устойчивому снижению веса даже при строгом графике питания.

Поэтому эффективность диеты определяется прежде всего балансом белков, жиров и углеводов, а также общей калорийностью рациона.

Кому интервальное голодание может навредить

Длительные периоды отказа от пищи подходят не всем. Особенно осторожными следует быть:

детям и подросткам

беременным и кормящим женщинам

людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

пациентам с диабетом

тем, у кого есть расстройства пищевого поведения

В этих случаях резкие ограничения питания могут ухудшить состояние и вызвать дополнительные риски.

Оптимальный подход: умеренность вместо крайностей

С точки зрения физиологии, режим 16:8 считается наиболее сбалансированным вариантом интервального питания для большинства здоровых людей.

Он позволяет:

снизить нагрузку на пищеварительную систему

избежать сильного чувства голода

поддерживать стабильный уровень энергии

При этом более длительные голодные интервалы не гарантируют лучшего результата и могут привести к обратному эффекту.