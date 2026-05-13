Почему “чем дольше не ешь — тем быстрее худеешь” не работает

Интервальное голодание стало популярной стратегией похудения, однако более длительные паузы без еды могут не ускорять, а замедлять снижение веса, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Интервальное голодание сегодня считается одной из самых распространённых схем контроля веса. Наиболее популярный вариант — режим 16:8, при котором человек не ест 16 часов и принимает пищу в течение оставшихся 8 часов.
Эта модель воспринимается как относительно мягкая и физиологичная, однако многие стремятся усилить эффект и увеличивают период голодания до 20, 24 часов и даже дольше, рассчитывая на более быстрый результат.
Распространённое убеждение звучит просто: чем дольше организм обходится без пищи, тем быстрее он расходует жировые запасы.
Однако научные наблюдения показывают, что механизм похудения устроен сложнее. В ряде исследований, включая многолетние наблюдения специалистов Медицинской школы Джона Хопкинса, было отмечено, что ключевым фактором снижения веса остаётся не продолжительность голодания, а общий дефицит калорий.
Иными словами, важнее не то, когда вы едите, а то, сколько вы потребляете в течение суток.
Когда перерывы между приёмами пищи становятся слишком длинными, организм может воспринимать это как стрессовую ситуацию.
В ответ запускается так называемый режим энергосбережения:
Мышцы при этом теряются быстрее, чем жир, поскольку организм стремится снизить энергозатраты на их поддержание.
Ещё один важный механизм связан с гормональной регуляцией аппетита.
При длительном голоде повышается уровень грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. Это может привести к резкому усилению аппетита после приёма пищи.
В результате человек часто:
Так формируется эффект, при котором длительное голодание не даёт ожидаемого снижения веса.
Специалисты в области питания подчёркивают: ключевую роль играет не режим приёма пищи, а её состав.
Разные продукты при одинаковой калорийности могут по-разному влиять на организм. Например, рацион с преобладанием быстрых углеводов и сладостей не способствует устойчивому снижению веса даже при строгом графике питания.
Поэтому эффективность диеты определяется прежде всего балансом белков, жиров и углеводов, а также общей калорийностью рациона.
Длительные периоды отказа от пищи подходят не всем. Особенно осторожными следует быть:
В этих случаях резкие ограничения питания могут ухудшить состояние и вызвать дополнительные риски.
С точки зрения физиологии, режим 16:8 считается наиболее сбалансированным вариантом интервального питания для большинства здоровых людей.
Он позволяет:
При этом более длительные голодные интервалы не гарантируют лучшего результата и могут привести к обратному эффекту.
Комментарии0 комментарий(ев)