18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.05.2026, 07:31

Склонность не возвращать долги может передаваться по наследству — ученые

Новости Мира 0 382

Некоторые финансовые привычки и склонности к риску могут частично объясняться наследственностью, однако решающую роль все равно играет среда, заявила генетик, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: smartpress.by
Фото: smartpress.by

Склонность к финансовым решениям может частично наследоваться

Некоторые особенности поведения, включая отношение к деньгам и долгам, могут иметь частично наследственную природу. Об этом рассказала генетик, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова. По ее словам, речь не идет о прямом «гене долгов», однако определенные психологические склонности действительно могут передаваться от родителей.

Эксперт подчеркнула, что наследуемость поведенческих черт, таких как импульсивность, самоконтроль и склонность к риску, оценивается в диапазоне примерно 20–40%. Это означает, что генетика влияет на предрасположенности, но не определяет конкретные поступки человека.

Почему не существует «гена невозврата долгов»

Как объяснила генетик Екатерина Суркова, отказ возвращать долг — это сложное социальное поведение, которое формируется под влиянием сразу нескольких факторов. Среди них — моральные нормы, личный жизненный опыт, уровень дохода, воспитание, культурная среда и способность к самоконтролю.

По словам специалиста, генетика может влиять лишь косвенно, через базовые особенности психики. Например, через склонность к риску или уровень импульсивности, но не через прямое формирование финансовых решений.

Роль дофамина и склонности к риску

Одним из наиболее изученных направлений в поведенческой генетике является чувствительность к вознаграждению. Люди по-разному реагируют на новизну, потенциальную выгоду и риск.

Суркова отметила, что в научных работах часто рассматривается связь этих особенностей с геном DRD4, который ассоциируют со склонностью к поиску новизны и рискованному поведению. Люди с более выраженной реакцией системы вознаграждения могут чаще принимать импульсивные финансовые решения — от рискованных инвестиций до незапланированных покупок.

Самоконтроль и «жизнь здесь и сейчас»

Отдельную роль играет способность откладывать вознаграждение и контролировать свои импульсы. В психологии это называют «discounting future rewards» — склонность предпочитать сиюминутную выгоду будущей стабильности.

По словам эксперта, более слабый самоконтроль может приводить к трудностям с накоплениями и повышенной склонности к долгам. В исследованиях это косвенно связывают с генами, влияющими на работу префронтальной коры мозга, включая COMT, который участвует в когнитивном контроле и принятии решений.

Стресс, импульсивность и финансовые ошибки

Еще один важный фактор — реакция на стресс и неопределенность. Финансовые решения часто принимаются в условиях давления, и здесь индивидуальные различия особенно заметны.

Некоторые варианты гена MAOA, по словам Сурковой, в исследованиях связывают с повышенной импульсивностью и эмоциональной реактивностью. Это может отражаться в склонности к резким и плохо продуманным финансовым шагам, особенно в стрессовых ситуациях.

Личностные черты и влияние среды

Эксперт также отметила, что генетика может опосредованно влиять на финансовое поведение через личностные характеристики — добросовестность, уровень тревожности и экстраверсию. Эти черты частично наследуются и могут отражаться на том, как человек управляет деньгами.

Однако ключевую роль, по словам специалиста, все же играет среда. Уровень финансовой грамотности, воспитание, доход, доступ к образованию и культурные установки оказывают значительно более сильное влияние, чем генетические факторы.

Итог: гены задают склонности, но не решения

В заключение генетик подчеркнула, что речь идет не о предопределенности, а о вероятностных склонностях. Генетика формирует лишь «диапазон реакций», в рамках которого человек принимает решения.

То, как именно он распоряжается деньгами и относится к долгам, в конечном счете определяется жизненными обстоятельствами, опытом и социальным окружением.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь