Склонность не возвращать долги может передаваться по наследству — ученые

Некоторые финансовые привычки и склонности к риску могут частично объясняться наследственностью, однако решающую роль все равно играет среда, заявила генетик, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: smartpress.by

Склонность к финансовым решениям может частично наследоваться

Некоторые особенности поведения, включая отношение к деньгам и долгам, могут иметь частично наследственную природу. Об этом рассказала генетик, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова. По ее словам, речь не идет о прямом «гене долгов», однако определенные психологические склонности действительно могут передаваться от родителей.

Эксперт подчеркнула, что наследуемость поведенческих черт, таких как импульсивность, самоконтроль и склонность к риску, оценивается в диапазоне примерно 20–40%. Это означает, что генетика влияет на предрасположенности, но не определяет конкретные поступки человека.

Почему не существует «гена невозврата долгов»

Как объяснила генетик Екатерина Суркова, отказ возвращать долг — это сложное социальное поведение, которое формируется под влиянием сразу нескольких факторов. Среди них — моральные нормы, личный жизненный опыт, уровень дохода, воспитание, культурная среда и способность к самоконтролю.

По словам специалиста, генетика может влиять лишь косвенно, через базовые особенности психики. Например, через склонность к риску или уровень импульсивности, но не через прямое формирование финансовых решений.

Роль дофамина и склонности к риску

Одним из наиболее изученных направлений в поведенческой генетике является чувствительность к вознаграждению. Люди по-разному реагируют на новизну, потенциальную выгоду и риск.

Суркова отметила, что в научных работах часто рассматривается связь этих особенностей с геном DRD4, который ассоциируют со склонностью к поиску новизны и рискованному поведению. Люди с более выраженной реакцией системы вознаграждения могут чаще принимать импульсивные финансовые решения — от рискованных инвестиций до незапланированных покупок.

Самоконтроль и «жизнь здесь и сейчас»

Отдельную роль играет способность откладывать вознаграждение и контролировать свои импульсы. В психологии это называют «discounting future rewards» — склонность предпочитать сиюминутную выгоду будущей стабильности.

По словам эксперта, более слабый самоконтроль может приводить к трудностям с накоплениями и повышенной склонности к долгам. В исследованиях это косвенно связывают с генами, влияющими на работу префронтальной коры мозга, включая COMT, который участвует в когнитивном контроле и принятии решений.

Стресс, импульсивность и финансовые ошибки

Еще один важный фактор — реакция на стресс и неопределенность. Финансовые решения часто принимаются в условиях давления, и здесь индивидуальные различия особенно заметны.

Некоторые варианты гена MAOA, по словам Сурковой, в исследованиях связывают с повышенной импульсивностью и эмоциональной реактивностью. Это может отражаться в склонности к резким и плохо продуманным финансовым шагам, особенно в стрессовых ситуациях.

Личностные черты и влияние среды

Эксперт также отметила, что генетика может опосредованно влиять на финансовое поведение через личностные характеристики — добросовестность, уровень тревожности и экстраверсию. Эти черты частично наследуются и могут отражаться на том, как человек управляет деньгами.

Однако ключевую роль, по словам специалиста, все же играет среда. Уровень финансовой грамотности, воспитание, доход, доступ к образованию и культурные установки оказывают значительно более сильное влияние, чем генетические факторы.

Итог: гены задают склонности, но не решения

В заключение генетик подчеркнула, что речь идет не о предопределенности, а о вероятностных склонностях. Генетика формирует лишь «диапазон реакций», в рамках которого человек принимает решения.

То, как именно он распоряжается деньгами и относится к долгам, в конечном счете определяется жизненными обстоятельствами, опытом и социальным окружением.