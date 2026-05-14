14.05.2026, 08:51

Киркоров шокировал заявлением о женитьбе

Новости Мира 0 853

Филипп Киркоров во время празднования своего дня рождения сделал неожиданное заявление о личной жизни, сообщив, что больше не планирует жениться, сообщает Lada.kz со ссылкой на KP.RU.

Фото: news.myseldon.com
Фото: news.myseldon.com

День рождения в формате «генеральной репетиции»

Свое 59-летие артист отметил в одном из столичных ресторанов, назвав праздник своеобразной «генеральной репетицией» предстоящего юбилея. Вечер прошел в закрытом и теплом кругу близких и друзей.

По словам очевидцев, атмосфера торжества была спокойной и семейной, несмотря на звездный состав гостей и привычный для артиста масштаб мероприятия.

Резкое заявление о браке

Главным моментом вечера стало откровенное высказывание Киркорова о личной жизни. Артист заявил, что больше не планирует вступать в брак.

При этом он оставил для себя привычную оговорку, намекнув, что окончательные решения в жизни могут меняться, и полностью исключать что-либо он не готов.

Такое заявление стало неожиданным для многих гостей, учитывая прежние разговоры певца о возможных отношениях и планах на будущее.

Семья рядом и два образа за вечер

На празднике присутствовали дети артиста — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин. Именно они помогли отцу задуть свечи на праздничном торте, став центральной частью семейного момента вечера.

Киркоров также дважды сменил наряд. Сначала он появился в яркой куртке из питона и массивной обуви, стоимость которой, по оценкам, может достигать сотен тысяч рублей. Позже артист переоделся в более классический образ — пиджак с заметной драгоценной брошью.

Звездные гости и неожиданные откровения

Среди приглашенных были замечены Игорь Крутой, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ани Лорак и Егор Крид.

Также на мероприятии присутствовала певица Seville вместе с супругом — артистом TONI.

История с кольцом и прошлые признания

Отдельное внимание гостей привлекли слова Киркорова о прошлом. Артист напомнил, что ранее действительно задумывался о браке с Севиль и даже дарил ей кольцо.

Однако позже выяснилось, что певица уже состоит в отношениях, после чего романтическая линия была завершена. Несмотря на это, Киркоров подчеркнул, что сохранил с парой дружеские отношения.

Новый этап или эмоциональный момент?

Заявление о нежелании жениться многие восприняли как эмоциональную реакцию праздничного вечера. Сам артист традиционно оставил пространство для интерпретаций, не исключив, что жизнь может внести коррективы.

Поклонники уже обсуждают, станет ли это окончательной точкой в личной истории певца или лишь очередным ярким публичным заявлением.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь