14 секунд напряжения: Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя

Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине стало заметным эпизодом встречи, продлившись 14 секунд и привлекло внимание наблюдателей своей напряженной динамикой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Рукопожатие, ставшее элементом политического символизма

В Пекине состоялась встреча Дональд Трамп и Си Цзиньпин, которая началась с продолжительного рукопожатия, привлекшего внимание журналистов и камер.

По сообщениям корреспондентов, жест длился около 14 секунд и выглядел как своеобразная невербальная демонстрация позиций двух лидеров.

Борьба за «инициативу» в одном жесте

Во время рукопожатия Трамп попытался изменить положение рук, слегка перетягивая ладонь китайского лидера. Однако Си Цзиньпин сохранил устойчивую позицию, не позволив изменить баланс жеста.

Отмечается, что первоначально руки оказались ближе к американскому президенту, однако затем положение выровнялось, и жест приобрел симметричный характер.

Детали, которые попали в объективы камер

Дональд Трамп несколько раз сопровождал рукопожатие легкими похлопываниями левой рукой по ладони китайского лидера, при этом что-то говоря ему.

Позднее он добавил дополнительный жест, накрыв руку Си Цзиньпина своей ладонью и снова похлопав. В завершение приветствия американский лидер положил правую руку на локоть председателя КНР.

Завершение встречи и переход к переговорам

После рукопожатия лидеры направились к официальной части переговоров. Эпизод с приветствием стал одним из первых кадров встречи и уже активно обсуждается как символический элемент политического взаимодействия двух стран.