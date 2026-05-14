Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
14.05.2026, 09:22

14 секунд напряжения: Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя

Новости Мира 0 649

Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине стало заметным эпизодом встречи, продлившись 14 секунд и привлекло внимание наблюдателей своей напряженной динамикой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: REUTERS.
Фото: REUTERS.

Рукопожатие, ставшее элементом политического символизма

В Пекине состоялась встреча Дональд Трамп и Си Цзиньпин, которая началась с продолжительного рукопожатия, привлекшего внимание журналистов и камер.

По сообщениям корреспондентов, жест длился около 14 секунд и выглядел как своеобразная невербальная демонстрация позиций двух лидеров.

Борьба за «инициативу» в одном жесте

Во время рукопожатия Трамп попытался изменить положение рук, слегка перетягивая ладонь китайского лидера. Однако Си Цзиньпин сохранил устойчивую позицию, не позволив изменить баланс жеста.

Отмечается, что первоначально руки оказались ближе к американскому президенту, однако затем положение выровнялось, и жест приобрел симметричный характер.

Детали, которые попали в объективы камер

Дональд Трамп несколько раз сопровождал рукопожатие легкими похлопываниями левой рукой по ладони китайского лидера, при этом что-то говоря ему.

Позднее он добавил дополнительный жест, накрыв руку Си Цзиньпина своей ладонью и снова похлопав. В завершение приветствия американский лидер положил правую руку на локоть председателя КНР.

Завершение встречи и переход к переговорам

После рукопожатия лидеры направились к официальной части переговоров. Эпизод с приветствием стал одним из первых кадров встречи и уже активно обсуждается как символический элемент политического взаимодействия двух стран.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь