В РПЦ назвали икону, к которой чаще всего идут с просьбой спасти от алкоголизма

В Русской православной церкви рассказали, к каким иконам верующие чаще всего обращаются с молитвами об избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Руководитель направления помощи алкоголезависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Валерий Доронкин сообщил, что чаще всего верующие просят помощи у иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

По словам Доронкина, именно этот образ многие годы считается одним из самых почитаемых среди людей, столкнувшихся с проблемой алкоголизма или наркозависимости. Представитель церкви отметил, что икона «Неупиваемая чаша» присутствует практически в каждом православном храме России.

«Пьянство — очень большая болезнь»

В РПЦ подчеркнули, что проблема алкогольной зависимости остается крайне распространенной, поэтому многие семьи обращаются к вере и молитве в надежде справиться с тяжелой ситуацией.

Как отметил Доронкин, во многих домах, где кто-либо страдает от алкоголизма, можно встретить этот образ — иногда даже в виде небольшого календаря или карманной иконки. По его словам, люди воспринимают икону как символ надежды и духовной поддержки в борьбе с зависимостью.

Представитель церкви также назвал пьянство «очень большой болезнью», подчеркнув масштаб проблемы для общества.

В России появилась новая икона, посвященная трезвости

Кроме того, в РПЦ рассказали о появлении новой иконы под названием «Святые покровители трезвости». На ней изображены около 80 новомучеников, которые, как отмечается, помогали людям избавляться от алкогольной зависимости и поддерживали идеи трезвого образа жизни.

В центре новой иконы размещен образ Божией Матери «Неупиваемая чаша». По словам Доронкина, именно этот образ остается главным символом молитвы о помощи людям, страдающим зависимостями.