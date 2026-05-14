В Украине арестован экс-глава президентского офиса Андрей Ермак

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под арест бывшего главу офиса президента Андрей Ермак, назначив ему содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Суд в Киеве вынес решение по делу Андрея Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте бывшего руководителя офиса президента Андрей Ермак сроком на два месяца. При этом суд предусмотрел альтернативу в виде залога в размере 140 млн гривен, который позволяет изменить меру пресечения.

Информацию о решении суда распространило агентство УНИАН.

Сам Ермак заявил, что не признает выдвинутые обвинения и намерен обжаловать постановление. Он также подчеркнул, что остается на территории Украины и не собирается скрываться от следствия.

Обвинения и позиция следствия

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении Ермаку. По версии следствия, он мог быть причастен к участию в организованной группе, связанной с легализацией средств при реализации проектов элитной застройки в Киевской области.

Речь идет о сумме более 460 млн гривен (свыше $10,4 млн), которые, как утверждают правоохранительные органы, могли быть выведены через схемы финансирования строительных проектов. Следствие считает, что часть средств могла быть «отмыта» через наличные расчеты и инвестиции в недвижимость.

В материалах расследования фигурируют записи переговоров, на которых Ермак обозначен как «Р2». По данным украинских СМИ, обсуждения касались обустройства частного объекта в одном из коттеджных поселков под Киевом.

Позиция защиты и реакция Ермака

Адвокат Ермака Игорь Фомин на заседании суда заявил, что подозрение не имеет достаточного обоснования, а сторона обвинения, по его словам, не доказала необходимость самой строгой меры пресечения.

Защита настаивает, что содержание под стражей должно применяться только в исключительных случаях, когда невозможно предотвратить риски иными мерами.

Сам Ермак после решения суда заявил, что не располагает суммой, необходимой для внесения залога. По его словам, адвокаты будут искать средства среди знакомых и друзей. Он также отметил, что считает важным демонстрировать независимость правосудия и отсутствие какого-либо политического влияния на процесс.

Ход расследования и дальнейшие шаги

По данным суда, рассмотрение меры пресечения ранее было отложено из-за объема материалов дела — оно состоит из 16 томов, каждый из которых содержит сотни страниц.

Следствие также утверждает, что в рамках предполагаемой схемы обсуждалось строительство нескольких частных резиденций, а финансирование работ могло осуществляться через сложные финансовые цепочки.

Ермак ранее был уволен с должности главы офиса президента Украины Владимир Зеленский в ноябре 2025 года. В тот же день в отношении него проводились следственные действия, включая обыски.

Дело остается в производстве антикоррупционных органов, а защита намерена добиваться пересмотра решения об аресте в апелляционной инстанции.