Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
14.05.2026, 14:23

Названа черта характера, которая на треть снижает риск инфарктов и инсультов

Новости Мира

Крепкое здоровье сердца может зависеть не только от образа жизни, но и от внутреннего настроя. У людей с оптимистичным взглядом на жизнь риск сердечно-сосудистых заболеваний заметно ниже, чем у пессимистов, заявила специалист в области геронтологии, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock

Оптимизм и сердце: что показали исследования

По словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессора и члена-корреспондента РАН Ольги Ткачевой, крупные научные исследования выявили устойчивую связь между позитивным мышлением и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Оптимисты, как отмечают ученые, реже сталкиваются с инфарктами и инсультами. В среднем их относительный риск таких заболеваний составляет около 65% по сравнению с людьми, которые не склонны к позитивному восприятию жизни. Это означает снижение риска примерно на 30–35%.

Почему позитивное мышление влияет на здоровье

Медики объясняют этот эффект сразу несколькими факторами. Люди с оптимистичным настроем чаще придерживаются более здорового образа жизни: внимательнее относятся к питанию, больше двигаются и реже имеют вредные привычки.

Однако, как подчеркивает специалист, дело не только в поведенческих привычках.

«Негативный взгляд на жизнь провоцирует более высокий уровень стресса, а хронический стресс повышает уровень кортизола, усиливает воспалительные процессы и тем самым увеличивает вероятность развития заболеваний», — пояснила Ольга Ткачева.

Таким образом, психологическое состояние напрямую влияет на физиологические процессы в организме.

Как оптимизм связан с продолжительностью жизни

Исследования также показывают, что оптимисты в среднем живут на 11–15% дольше и чаще доживают до 85 лет и старше, даже с учетом уровня дохода и социального положения.

По словам врача, такие люди лучше справляются с жизненными трудностями, быстрее адаптируются к стрессу и сохраняют активную жизненную позицию, что положительно отражается на общем состоянии здоровья.

Влияние на старение клеток

Отдельное внимание ученые уделяют связи между психоэмоциональным состоянием и биологическим старением. У людей с выраженным пессимизмом чаще фиксируется укорочение теломер — участков ДНК, которые связаны со скоростью старения клеток.

Это может свидетельствовать о более быстром клеточном старении и повышенных рисках возрастных заболеваний.

Оптимизм как навык, а не врожденная черта

Специалисты подчеркивают, что позитивное мышление — это не фиксированная черта характера, а навык, который можно развивать.

По словам Ольги Ткачевой, важную роль играет осознанность: умение замечать негативные установки, анализировать их и заменять более реалистичными и конструктивными мыслями. Со временем это формирует устойчивый оптимистичный взгляд на жизнь, который способен положительно влиять не только на психику, но и на физическое здоровье.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь