18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.05.2026, 16:19

Тихий разрушитель: привычка, которая незаметно сокращает жизнь миллионам

Новости Мира 0 354

Хронический недосып постепенно подрывает здоровье сердца, мозга и ускоряет процессы старения, повышая риск серьёзных заболеваний, включая диабет и ожирение, предупреждают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Недооценённая роль сна в жизни человека

Сон долгое время воспринимался как второстепенная часть повседневной рутины, которой можно пожертвовать ради работы или дел. Однако современные данные всё чаще показывают: именно ночной отдых играет ключевую роль в восстановлении организма и поддержании здоровья.

Доктор медицинских наук Ольга Ткачева отмечает, что сон занимает около трети жизни человека, и его значение долгое время недооценивалось.

Как недосып влияет на организм

По словам специалиста, хроническое недосыпание негативно отражается на работе сердца, мозга и ускоряет биологическое старение. При этом последствия могут накапливаться постепенно и долго оставаться незаметными для самого человека.

Регулярное сокращение сна повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшает обмен веществ, что со временем может привести к развитию хронических заболеваний.

Оптимальная продолжительность сна

Врачи считают, что наиболее безопасная продолжительность сна составляет 7–8 часов в сутки. Отклонения от этой нормы в любую сторону могут быть связаны с повышенными рисками для здоровья.

Люди, которые систематически спят менее шести часов или более девяти, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом, а также имеют более высокий риск преждевременной смерти.

Миф о «короткоспящих» людях

Существует распространённое мнение, что некоторым людям достаточно всего 4–5 часов сна. Однако, как отмечают специалисты, таких людей крайне мало — менее 1% населения, и это связано с редкими генетическими особенностями.

В большинстве случаев недосып приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению обмена веществ и повышенной нагрузке на организм, даже если человек этого не ощущает.

Почему важна не только длительность, но и качество сна

Эксперты подчёркивают, что ключевую роль играет не только количество часов сна, но и его глубина. Именно во время глубоких фаз сна организм запускает процессы восстановления.

В этот период мозг очищается от продуктов обмена веществ, накопленных за день, включая соединения, связанные с нейродегенеративными заболеваниями. При нарушении глубины сна эти процессы становятся менее эффективными.

Как улучшить качество сна

Для поддержания здорового сна специалисты рекомендуют соблюдать стабильный режим — ложиться и просыпаться в одно и то же время. Важно также создать комфортные условия в спальне: тишину, темноту и прохладу.

Дополнительно рекомендуется ограничить использование гаджетов за час до сна, поддерживать физическую активность в течение дня и следить за питанием. Отдельно врачи подчёркивают, что алкоголь перед сном ухудшает качество отдыха, даже если создаёт ощущение расслабления.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь