Тихий разрушитель: привычка, которая незаметно сокращает жизнь миллионам

Хронический недосып постепенно подрывает здоровье сердца, мозга и ускоряет процессы старения, повышая риск серьёзных заболеваний, включая диабет и ожирение, предупреждают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: depositphotos.com

Недооценённая роль сна в жизни человека

Сон долгое время воспринимался как второстепенная часть повседневной рутины, которой можно пожертвовать ради работы или дел. Однако современные данные всё чаще показывают: именно ночной отдых играет ключевую роль в восстановлении организма и поддержании здоровья.

Доктор медицинских наук Ольга Ткачева отмечает, что сон занимает около трети жизни человека, и его значение долгое время недооценивалось.

Как недосып влияет на организм

По словам специалиста, хроническое недосыпание негативно отражается на работе сердца, мозга и ускоряет биологическое старение. При этом последствия могут накапливаться постепенно и долго оставаться незаметными для самого человека.

Регулярное сокращение сна повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшает обмен веществ, что со временем может привести к развитию хронических заболеваний.

Оптимальная продолжительность сна

Врачи считают, что наиболее безопасная продолжительность сна составляет 7–8 часов в сутки. Отклонения от этой нормы в любую сторону могут быть связаны с повышенными рисками для здоровья.

Люди, которые систематически спят менее шести часов или более девяти, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом, а также имеют более высокий риск преждевременной смерти.

Миф о «короткоспящих» людях

Существует распространённое мнение, что некоторым людям достаточно всего 4–5 часов сна. Однако, как отмечают специалисты, таких людей крайне мало — менее 1% населения, и это связано с редкими генетическими особенностями.

В большинстве случаев недосып приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению обмена веществ и повышенной нагрузке на организм, даже если человек этого не ощущает.

Почему важна не только длительность, но и качество сна

Эксперты подчёркивают, что ключевую роль играет не только количество часов сна, но и его глубина. Именно во время глубоких фаз сна организм запускает процессы восстановления.

В этот период мозг очищается от продуктов обмена веществ, накопленных за день, включая соединения, связанные с нейродегенеративными заболеваниями. При нарушении глубины сна эти процессы становятся менее эффективными.

Как улучшить качество сна

Для поддержания здорового сна специалисты рекомендуют соблюдать стабильный режим — ложиться и просыпаться в одно и то же время. Важно также создать комфортные условия в спальне: тишину, темноту и прохладу.

Дополнительно рекомендуется ограничить использование гаджетов за час до сна, поддерживать физическую активность в течение дня и следить за питанием. Отдельно врачи подчёркивают, что алкоголь перед сном ухудшает качество отдыха, даже если создаёт ощущение расслабления.