В Новосибирске мужчина выбросил знакомого с 15-го этажа

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в гибели знакомого после конфликта в квартире многоэтажного дома, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Конфликт во время застолья закончился трагедией

По данным регионального управления Следственного комитета России, инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска. Компания знакомых находилась в квартире многоэтажного дома и распивала спиртные напитки.

В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Словесный конфликт быстро перерос в драку, во время которой, как считают следователи, обвиняемый избил своего знакомого.

Мужчина погиб после падения с большой высоты

Следствие установило, что после драки фигурант вытолкнул 24-летнего оппонента с балкона квартиры, расположенной на 15-м этаже.

Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодой человек погиб на месте происшествия еще до приезда экстренных служб.

Дело передано в суд

После произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи провели комплекс необходимых экспертиз, а также допросили свидетелей и участников событий.

В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит длительный срок

По информации следственных органов, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

В СУ СК РФ по Новосибирской области отметили, что обстоятельства трагедии были установлены в полном объеме в ходе предварительного расследования.