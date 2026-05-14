Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
14.05.2026, 17:50

В Новосибирске мужчина выбросил знакомого с 15-го этажа

Новости Мира 0 291

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в гибели знакомого после конфликта в квартире многоэтажного дома, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com

Конфликт во время застолья закончился трагедией

По данным регионального управления Следственного комитета России, инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска. Компания знакомых находилась в квартире многоэтажного дома и распивала спиртные напитки.

В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Словесный конфликт быстро перерос в драку, во время которой, как считают следователи, обвиняемый избил своего знакомого.

Мужчина погиб после падения с большой высоты

Следствие установило, что после драки фигурант вытолкнул 24-летнего оппонента с балкона квартиры, расположенной на 15-м этаже.

Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодой человек погиб на месте происшествия еще до приезда экстренных служб.

Дело передано в суд

После произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи провели комплекс необходимых экспертиз, а также допросили свидетелей и участников событий.

В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит длительный срок

По информации следственных органов, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

В СУ СК РФ по Новосибирской области отметили, что обстоятельства трагедии были установлены в полном объеме в ходе предварительного расследования.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь