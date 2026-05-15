14.05.2026, 19:43

Назван простой способ снизить на треть риск болезни Альцгеймера

Новости Мира

Вакцинация против опоясывающего лишая может существенно снизить риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, показали данные крупного исследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Защита не только от инфекции, но и от деменции

Вакцина против опоясывающего лишая может снижать риск развития деменции в среднем на 28% в течение семи лет после прививки. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, исследование, проведенное в Уэльсе, показало устойчивую связь между вакцинацией и снижением вероятности когнитивных нарушений. Причем эффект наблюдался как в отношении сосудистой деменции, так и болезни Альцгеймера.

Что показало крупное исследование в Уэльсе

Ученые проанализировали данные людей, получивших живую аттенуированную вакцину против опоясывающего лишая, и сравнили их с теми, кто прививку не делал.

Результаты оказались заметными: у вакцинированных риск развития деменции в последующие годы был ниже на 28%. Важно, что эффект сохранялся на протяжении длительного периода наблюдения — до семи лет.

Отдельно подчеркивается, что снижение риска фиксировалось независимо от типа деменции, что усиливает интерес к механизму этого явления.

Почему вакцина может влиять на мозг

Специалисты объясняют возможный эффект сразу несколькими биологическими механизмами. Один из ключевых — снижение хронического воспаления, которое считается фактором развития многих возрастных заболеваний, включая деменцию и атеросклероз.

Также обсуждается влияние иммунного ответа, который запускается после вакцинации. Он может воздействовать на патологические белки, связанные с болезнью Альцгеймера, включая амилоид и тау-белок.

Экспериментальные данные указывают, что вакцинация способна улучшать иммунный баланс в мозге и снижать накопление амилоид-бета, что считается одной из ключевых причин нейродегенеративных процессов.

Возможная роль вирусов в развитии Альцгеймера

Еще одно направление исследований связано с инфекционной теорией развития нейродегенеративных заболеваний.

В частности, рассматривается роль герпесвирусов, включая вирус простого герпеса первого типа. Предполагается, что их реактивация может влиять на развитие болезни Альцгеймера.

На этом фоне вакцинация против опоясывающего лишая может косвенно снижать риск, уменьшая вероятность вирусной реактивации и ее воздействия на нервную систему.

Что это значит для медицины

Хотя речь пока идет о статистической связи, а не о прямом доказанном лечении или профилактике Альцгеймера, результаты исследований усиливают интерес к вакцинации как возможному фактору снижения рисков возрастных заболеваний.

Ученые продолжают изучать механизмы влияния иммунной системы на когнитивное здоровье и развитие деменции.

