18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.05.2026, 13:22

Google вырвал лидерство у Apple: впервые за 7 лет сменился самый дорогой бренд мира

Новости Мира 0 395

Google впервые с 2018 года занял первое место в ежегодном рейтинге самых дорогих и сильных мировых брендов Kantar BrandZ, сместив Apple, которая удерживала лидерство последние четыре года, благодаря росту стоимости компании на фоне развития искусственного интеллекта и расширения цифровой инфраструктуры, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Google впервые с 2018 года возглавил ежегодный рейтинг самых дорогих и сильных мировых брендов, составляемый агентством Kantar. Компания сместила с первого места Apple, которая удерживала лидерство последние четыре года.

Согласно отчету Kantar BrandZ, стоимость бренда Google за год выросла на 57% и достигла $1,5 трлн. Аналитики связывают столь резкий рост с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, запуском новых моделей и интеграцией Gemini в ключевые сервисы компании, включая поисковую систему. Дополнительным фактором стали инвестиции в инфраструктуру дата-центров.

Apple заняла вторую строчку рейтинга с оценкой бренда в $1,4 трлн, продемонстрировав рост на 6% в годовом выражении. До этого компания лидировала в списке с 2022 по 2025 год, а также удерживала первое место семь лет подряд до 2015 года.

Одним из наиболее заметных участников рейтинга стала Anthropic, впервые вошедшая в топ-100. Компания заняла 27-е место с оценкой бренда в $96,6 млрд. При этом OpenAI показала самый высокий темп роста среди всех участников рейтинга – 285% за год. В Kantar отметили, что более высокий показатель ранее фиксировался только у BlackBerry в 2008 году.

В Kantar также зафиксировали ускорение роста стоимости азиатских технологических брендов. Так, стоимость Alibaba увеличилась на 51%, Xiaomi – на 48%, а Tencent – на 45%. Последняя впервые с 2023 года вернулась в десятку крупнейших брендов мира.

Совокупная стоимость всех компаний, вошедших в рейтинг Kantar BrandZ, выросла на 22% год к году и достигла рекордных $13,1 трлн.

При составлении рейтинга Kantar учитывает не только финансовые показатели компаний, но и «силу бренда», которая отражает способность удерживать премиальное ценообразование и формировать устойчивый потребительский спрос. Для оценки используются данные S&P Global и собственная модель агентства Meaningful, Different, Salient (MDS).

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь