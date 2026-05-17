Google вырвал лидерство у Apple: впервые за 7 лет сменился самый дорогой бренд мира

Google впервые с 2018 года занял первое место в ежегодном рейтинге самых дорогих и сильных мировых брендов Kantar BrandZ, сместив Apple, которая удерживала лидерство последние четыре года, благодаря росту стоимости компании на фоне развития искусственного интеллекта и расширения цифровой инфраструктуры, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Согласно отчету Kantar BrandZ, стоимость бренда Google за год выросла на 57% и достигла $1,5 трлн. Аналитики связывают столь резкий рост с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, запуском новых моделей и интеграцией Gemini в ключевые сервисы компании, включая поисковую систему. Дополнительным фактором стали инвестиции в инфраструктуру дата-центров.

Apple заняла вторую строчку рейтинга с оценкой бренда в $1,4 трлн, продемонстрировав рост на 6% в годовом выражении. До этого компания лидировала в списке с 2022 по 2025 год, а также удерживала первое место семь лет подряд до 2015 года.

Одним из наиболее заметных участников рейтинга стала Anthropic, впервые вошедшая в топ-100. Компания заняла 27-е место с оценкой бренда в $96,6 млрд. При этом OpenAI показала самый высокий темп роста среди всех участников рейтинга – 285% за год. В Kantar отметили, что более высокий показатель ранее фиксировался только у BlackBerry в 2008 году.

В Kantar также зафиксировали ускорение роста стоимости азиатских технологических брендов. Так, стоимость Alibaba увеличилась на 51%, Xiaomi – на 48%, а Tencent – на 45%. Последняя впервые с 2023 года вернулась в десятку крупнейших брендов мира.

Совокупная стоимость всех компаний, вошедших в рейтинг Kantar BrandZ, выросла на 22% год к году и достигла рекордных $13,1 трлн.

При составлении рейтинга Kantar учитывает не только финансовые показатели компаний, но и «силу бренда», которая отражает способность удерживать премиальное ценообразование и формировать устойчивый потребительский спрос. Для оценки используются данные S&P Global и собственная модель агентства Meaningful, Different, Salient (MDS).