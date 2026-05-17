В Китае начали следить за роботами как за людьми

В Китае начали тестировать систему цифровой идентификации гуманоидных роботов – устройства получают уникальные ID-номера, с помощью которых власти и производители смогут отслеживать их состояние, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Как пишет Interesting Engineering, в Китае стартовало тестирование системы цифровой идентификации гуманоидных роботов. В провинции Хубэй отдельные модели уже получили официальные ID-номера, которые фактически станут аналогом паспорта для робототехники.

Разработкой проекта занимается Центр инноваций гуманоидной робототехники в городе Ухань. Предполагается, что каждому роботу будет присваиваться уникальный цифровой код, содержащий сведения о производителе, модели устройства, серийном номере, конфигурации и уровне автономности.

Новая система предусматривает создание единой платформы цифрового учета. С ее помощью можно будет отслеживать состояние робота на протяжении всего жизненного цикла устройства. В электронный профиль планируют вносить данные о техническом обслуживании, проведенных ремонтах, условиях эксплуатации и текущем состоянии оборудования.

Кроме того, система позволит практически в режиме реального времени контролировать ключевые параметры техники. Речь идет о состоянии аккумуляторов, степени износа механизмов, а также точности движений робота.

Власти и разработчики рассчитывают, что внедрение цифровых «паспортов» упростит сервисное обслуживание и ускорит диагностику неисправностей. Также история эксплуатации может использоваться для установления ответственности в случае аварий или других инцидентов с участием роботов.

Отдельным направлением проекта станет развитие вторичного рынка робототехники. Потенциальные покупатели смогут заранее ознакомиться с историей использования устройств, результатами технических проверок и общим состоянием техники — по аналогии с проверкой автомобилей перед покупкой.

По информации китайских СМИ, несколько производителей уже протестировали систему кодирования. Массовую выдачу ID-номеров планируют начать после утверждения национальных стандартов. На первом этапе проект затронет гуманоидных роботов, используемых в промышленности, сфере услуг и образовательных программах.