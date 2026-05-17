© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.05.2026, 15:58

Плохие оценки и страх провала: психолог раскрыла, что нельзя говорить детям

Новости Мира

Плохие оценки и неудачные экзамены могут восприниматься детьми как серьезная трагедия, однако психологи считают, что отношение ребенка к ошибкам во многом зависит от реакции родителей и учителей, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Плохие оценки и несданные экзамены нередко становятся для школьников источником сильного стресса и воспринимаются как настоящая катастрофа. Чтобы снизить тревожность ребенка и помочь ему справляться с неудачами, важно изменить отношение к ошибкам.

По словам психолога Алены Евдокимовой из Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы, за болезненным восприятием плохих оценок часто скрывается страх разочаровать родителей и потерять их одобрение. Ситуацию усугубляет постоянное сравнение с более успешными сверстниками как в школе, так и дома.

Психолог отметила, что еще одной причиной сильной тревожности становится недостаток опыта переживания ошибок. Она подчеркнула, что ошибки являются естественной частью процесса обучения, однако важную роль играет то, какое значение им придают взрослые и сам ребенок.

Если неудача воспринимается как показатель собственной несостоятельности, это может серьезно подорвать уверенность в себе. Однако когда ошибка рассматривается как возможность понять, где появились пробелы в знаниях, у ребенка появляется мотивация исправить ситуацию и двигаться дальше.

По мнению Евдокимовой, снизить страх перед плохими оценками помогают три простых подхода.

Спокойный разговор вместо упреков, внимание к усилиям, а не только к результату, и совместный разбор ошибок – три вещи, которые реально работают. Иногда достаточно сменить формулировку, чтобы разговор пошел иначе, - сказала она.

Психолог пояснила, что большое значение имеет даже форма общения. Например, вместо фразы «Ты опять ошибся!» лучше сказать: «Давай посмотрим, где именно не получилось». Вместо вопроса «Почему ты не выучил?» – «Как думаешь, в чем была сложность?». А вместо упрека «Мог бы и лучше!» – отметить старания ребенка.

Специалист подчеркнула, что подобные формулировки не обесценивают проблему, а помогают искать пути решения и сохранять у школьника уверенность в собственных силах.

По словам психолога, когда родители и учителя помогают ребенку воспринимать плохую оценку не как осуждение, а как обратную связь, у него постепенно исчезает страх перед контрольными и новыми заданиями. В таком случае ребенок начинает понимать, что ошибки – это не катастрофа, а важный этап обучения и личного развития.

Комментарии

