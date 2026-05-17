18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.05.2026, 17:13

Почему от смертельно опасного хантавируса до сих пор нет вакцины, объяснила врач

Новости Мира 0 477

Вакцину против хантавируса штамма Андес до сих пор не разработали. Эксперт рассказала, почему, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com

Вакцины против опасного хантавируса штамма Андес в настоящее время не существует, поскольку случаи заражения этим вирусом остаются единичными, рассказала заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

По словам доктора медицинских наук, разработка вакцины долгое время считалась нецелесообразной именно из-за низкого числа заболевших.

Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будут распространяться, то, уверена, ее оперативно разработают, - отметила доктор медицинских наук.

Сатаева также подчеркнула, что на сегодняшний день угрозы глобальной пандемии хантавируса нет. По ее словам, мировое медицинское сообщество при необходимости продолжит изучение вируса и примет дополнительные меры защиты.

Врач призвала не поддаваться панике из-за сообщений о случаях заражения на круизном лайнере. Она пояснила, что заражения были связаны с непосредственным контактом людей с инфицированными животными.

Напомним, вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. В результате три человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения 12 мая сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом. В девяти случаях был подтвержден именно вирус Андес.

Хантавирусы представляют собой род вирусов, которые передаются человеку при контакте с грызунами. Инфекция может вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а также хантавирусный легочный синдром.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь