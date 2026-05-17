Почему от смертельно опасного хантавируса до сих пор нет вакцины, объяснила врач

Вакцину против хантавируса штамма Андес до сих пор не разработали. Эксперт рассказала, почему, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вакцины против опасного хантавируса штамма Андес в настоящее время не существует, поскольку случаи заражения этим вирусом остаются единичными, рассказала заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

По словам доктора медицинских наук, разработка вакцины долгое время считалась нецелесообразной именно из-за низкого числа заболевших.

Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будут распространяться, то, уверена, ее оперативно разработают, - отметила доктор медицинских наук.

Сатаева также подчеркнула, что на сегодняшний день угрозы глобальной пандемии хантавируса нет. По ее словам, мировое медицинское сообщество при необходимости продолжит изучение вируса и примет дополнительные меры защиты.

Врач призвала не поддаваться панике из-за сообщений о случаях заражения на круизном лайнере. Она пояснила, что заражения были связаны с непосредственным контактом людей с инфицированными животными.

Напомним, вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. В результате три человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения 12 мая сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом. В девяти случаях был подтвержден именно вирус Андес.

Хантавирусы представляют собой род вирусов, которые передаются человеку при контакте с грызунами. Инфекция может вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а также хантавирусный легочный синдром.