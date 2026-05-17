17.05.2026, 18:05

Сотни детей остались без поездки в Китай: актера из «Околофутбола» обвиняют в мошенничестве

Новости Мира 0 488

Российского актера Павла Ерлыкова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере после того, как сотни детей не смогли отправиться на театральный фестиваль в Пекине, несмотря на оплаченные поездки, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: pavel_erlykov / Instagram
Фото: pavel_erlykov / Instagram

Актера Павла Ерлыкова, известного зрителям по роли мажора в фильме «Околофутбола», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после срыва поездки детских театральных коллективов в Китай.

По информации источника, Ерлыков возглавлял компанию «ЛТ Фест», которая занималась организацией поездки на международный театральный фестиваль LT China 2026 в Пекине.

Сообщается, что родители более 1300 детей оплатили участие своих детей в мероприятии. Стоимость поездки для одного участника составляла около 180 тысяч рублей. По предварительным оценкам, общая сумма собранных средств могла достигать от 72 до 117 миллионов рублей.

Однако часть участников так и не смогла вылететь в Китай. По данным Mash, без поездки остались от 400 до 650 детей. Родители потребовали вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, однако, как утверждают пострадавшие, средства им возвращены не были.

После этого родители начали массово обращаться с заявлениями в полицию и Роспотребнадзор.

Сам Павел Ерлыков заявил, что проблемы возникли из-за организации чартерных рейсов. По его словам, компания впервые решила воспользоваться таким форматом перевозки, чтобы сделать стоимость поездки одинаковой для всех участников фестиваля.

Отмечается, что ранее Ерлыков играл в сериале «След», «Казнокрады», но большую популярность получил за роль богатея-хулигана в картине про отечественных околофутбольщиков от легендарной российской кинокомпании СТВ («Брат», «Брат-2», «Сёстры», «Бумер» и другие).

