Названы привычки, которые превращают головную боль в хроническую

Некоторые повседневные действия при головной боли могут не только не облегчать состояние, но и закреплять болевой синдром, постепенно переводя его в хроническую форму, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Головная боль – одна из самых частых причин обращения к врачу. Об этом рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов, подчеркнув, что многие люди в попытке быстрее избавиться от дискомфорта совершают действия, которые в долгосрочной перспективе могут ухудшить состояние и способствовать хронизации боли.

По словам специалиста, одной из наиболее распространенных ошибок является попытка «перетерпеть» боль.

Одно из распространенных заблуждений – пытаться перетерпеть боль. Многие уверены, что терпение повышает болевой порог. Это опасный миф. Длительная некупированная головная боль приводит к повышению возбудимости нейронов центральной нервной системы. Иными словами, затянувшаяся боль не повышает, а снижает болевой порог: чем дольше сохраняется болевая стимуляция, тем легче запускается следующий эпизод головной боли, - пояснил Гурьянов.

Еще одной частой проблемой он назвал бесконтрольный прием обезболивающих препаратов.

По его словам, прием нестероидных противовоспалительных средств или комбинированных анальгетиков более 10–15 дней в месяц может привести к развитию абузусной, или лекарственно-индуцированной, головной боли. В этом случае организм постепенно адаптируется к препарату, и после его выведения боль возвращается, нередко усиливаясь.

Отдельно врач отметил риск использования кофеина, алкоголя и никотина для облегчения состояния.

Он пояснил, что кофеин в малых дозах может усиливать действие анальгетиков, однако в больших количествах способен вызывать сосудистые колебания – сначала сужение, а затем резкое расширение сосудов, что провоцирует головную боль. Алкоголь, особенно красное вино, приводит к обезвоживанию и может вызывать похмельный болевой синдром. Никотин, в свою очередь, сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение мозга.

Также эксперт обратил внимание на энергетические напитки. По его словам, они содержат высокие дозы кофеина, таурина и простых углеводов, а их чрезмерное употребление может вызывать так называемую «головную боль отдачи», когда после кратковременного облегчения симптом возвращается с большей силой.

Все эти способы не устраняют причину, а лишь временно скрывают симптом, дополнительно нарушая механизмы регуляции сосудистого тонуса, - отметил Гурьянов.

Еще одной распространенной ошибкой он назвал игнорирование базовых физиологических причин головной боли. Прежде чем принимать лекарства, важно оценить уровень гидратации, качество сна и режим работы за компьютером. Даже обезвоживание на 1-2% массы тела может ухудшать кровоснабжение мозга.

Хронический недосып, по словам специалиста, подавляет противоболевую систему организма, а длительная работа за экраном без перерывов приводит к напряжению мышц шеи и глаз, а также нарушению венозного оттока.

Отдельно врач предостерег от неправильного применения немедикаментозных методов. Так, теплые компрессы при пульсирующей боли могут усилить приток крови и ухудшить самочувствие, а холод при мышечном спазме – усилить напряжение. Глубокий массаж шеи и плеч в острой фазе иногда способен спровоцировать скачки давления и нарушение кровотока.

По словам Гурьянова, такие методы допустимы только при понимании причины боли и чаще эффективны вне периода обострения.

В заключение врач перечислил так называемые «красные флаги», при которых необходимо срочно обратиться к специалисту: если сильная головная боль впервые возникла после 50 лет, развивается за секунды, усиливается при физической нагрузке или кашле, сопровождается высокой температурой, нарушением сознания, слабостью в конечностях, расстройством речи или зрения, а также если требуется принимать обезболивающие чаще двух раз в неделю.

В остальных случаях, отметил эксперт, важно не терпеть боль и не злоупотреблять анальгетиками, а начинать с нормализации сна, водного баланса и отдыха. При частых или хронических головных болях рекомендуется обратиться к неврологу, а не заниматься самостоятельным подбором терапии.