«Немой убийца»: врач объяснила, почему нельзя привыкать к «рабочему давлению»

Высокое давление без неприятных симптомов не означает, что организм справляется с нагрузкой. Кардиолог Елена Ефремова предупредила, что понятие «рабочего давления» давно считается устаревшим и может быть опасным для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Почему «рабочее давление» считают мифом

Хорошее самочувствие при повышенном артериальном давлении не говорит о том, что организм адаптировался к такому состоянию. Об этом рассказала профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог Елена Ефремова.

По словам специалиста, термин «рабочее давление» многие годы использовался как в быту, так и в медицинской среде. Обычно так называют показатели давления, при которых человек продолжает нормально себя чувствовать и сохраняет работоспособность, несмотря на отклонения от нормы.

Однако современная кардиология отказалась от такого подхода. Сейчас врачи используют понятие «целевое артериальное давление» — именно те показатели, при которых снижается риск тяжелых осложнений со стороны сердца и сосудов.

Чем опасна гипертония без симптомов

Артериальная гипертензия остается одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Именно она нередко становится основой для развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и других опасных состояний.

Ефремова отметила, что проблема осложняется низким уровнем контроля заболевания. По ее словам, в медицине до сих пор действует так называемое «правило половин». Только часть людей с гипертонией знает о своем диагнозе, еще меньше пациентов получают лечение, а добиться стабильного контроля давления удается далеко не всем.

Врач подчеркнула, что отсутствие симптомов не делает заболевание менее опасным. Гипертонию неслучайно называют «немым убийцей», поскольку повышенное давление может годами разрушать организм практически незаметно для человека.

Какие показатели давления считаются нормой

Для большинства пациентов основной целью лечения считается давление ниже 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Однако при хорошей переносимости врачи стремятся добиться более низких показателей — около 130 на 80.

Кардиолог объяснила, что под хорошей переносимостью подразумевается отсутствие головокружений, обмороков, слабости, ухудшения зрения, проблем с памятью, одышки и других негативных симптомов. Также важно, чтобы лечение не ухудшало работу почек и другие лабораторные показатели.

При этом переход к целевым значениям давления происходит постепенно. Обычно на адаптацию организма и подбор терапии отводится около трех месяцев.

Какие органы страдают при высоком давлении

Даже если человек чувствует себя нормально, гипертония продолжает наносить вред внутренним органам. Повышенное давление поражает сосуды, сердце, головной мозг, почки и глаза.

Кроме того, гипертензия способствует развитию атеросклероза, ухудшает микроциркуляцию крови, усиливает воспалительные процессы и ускоряет изнашивание организма.

Специалист предупредила, что именно скрытое течение болезни делает ее особенно опасной. Без своевременного контроля и лечения повышенное давление может привести к необратимым последствиям и преждевременной смерти.