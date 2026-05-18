Ученые объяснили, почему большинство людей — правши

Преобладание правшей среди людей связано с эволюционными изменениями мозга и переходом к прямохождению. К такому выводу пришли исследователи University of Oxford, изучив данные о десятках видов приматов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ученые отмечают, что около 90% людей в разных культурах преимущественно используют правую руку для выполнения большинства действий. При этом у других приматов столь выраженного «перекоса» не наблюдается.
Чтобы понять причину этого феномена, исследователи проанализировали данные о 2025 особях 41 вида приматов, включая человекообразных обезьян. Результаты сопоставлялись с эволюционными особенностями видов с помощью байесовского моделирования.
Согласно выводам работы, ключевыми факторами стали два эволюционных изменения — увеличение объема мозга и переход к прямохождению.
Именно сочетание этих условий, по данным ученых, объясняет, почему человек резко выделяется среди приматов по уровню праворукости. При учете этих факторов различия между видами существенно сглаживаются.
Исследователи также попытались реконструировать, как формировалась праворукость у древних гоминид.
У ранних представителей, таких как ардипитеки и австралопитеки, предпочтение одной руки было слабым и напоминало поведение современных обезьян. Однако с появлением рода Homo ситуация начала меняться.
У таких видов, как Homo erectus, Homo ergaster и неандертальцы, праворукость становилась все более выраженной, пока не достигла максимума у Homo sapiens.
Отдельное внимание ученые уделили виду Homo floresiensis, известному как «хоббиты» из Индонезии. У них доминирование одной руки было значительно слабее.
Исследователи связывают это с небольшим объемом мозга и особенностями строения тела, которое было приспособлено не только к прямохождению, но и к активному лазанию.
По мнению авторов исследования, формирование праворукости происходило постепенно. Сначала прямохождение освободило руки от функции передвижения. Затем рост и усложнение мозга усилили асимметрию полушарий, закрепив доминирование одной руки.
Комментарии0 комментарий(ев)