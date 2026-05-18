18.05.2026, 13:03

Ученые объяснили, почему большинство людей — правши

Новости Мира 0 317

Преобладание правшей среди людей связано с эволюционными изменениями мозга и переходом к прямохождению. К такому выводу пришли исследователи University of Oxford, изучив данные о десятках видов приматов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Почему правая рука стала доминирующей

Ученые отмечают, что около 90% людей в разных культурах преимущественно используют правую руку для выполнения большинства действий. При этом у других приматов столь выраженного «перекоса» не наблюдается.

Чтобы понять причину этого феномена, исследователи проанализировали данные о 2025 особях 41 вида приматов, включая человекообразных обезьян. Результаты сопоставлялись с эволюционными особенностями видов с помощью байесовского моделирования.

Роль мозга и прямохождения

Согласно выводам работы, ключевыми факторами стали два эволюционных изменения — увеличение объема мозга и переход к прямохождению.

Именно сочетание этих условий, по данным ученых, объясняет, почему человек резко выделяется среди приматов по уровню праворукости. При учете этих факторов различия между видами существенно сглаживаются.

Как менялась «рукость» у предков человека

Исследователи также попытались реконструировать, как формировалась праворукость у древних гоминид.

У ранних представителей, таких как ардипитеки и австралопитеки, предпочтение одной руки было слабым и напоминало поведение современных обезьян. Однако с появлением рода Homo ситуация начала меняться.

У таких видов, как Homo erectus, Homo ergaster и неандертальцы, праворукость становилась все более выраженной, пока не достигла максимума у Homo sapiens.

Неожиданное исключение

Отдельное внимание ученые уделили виду Homo floresiensis, известному как «хоббиты» из Индонезии. У них доминирование одной руки было значительно слабее.

Исследователи связывают это с небольшим объемом мозга и особенностями строения тела, которое было приспособлено не только к прямохождению, но и к активному лазанию.

Два этапа эволюции праворукости

По мнению авторов исследования, формирование праворукости происходило постепенно. Сначала прямохождение освободило руки от функции передвижения. Затем рост и усложнение мозга усилили асимметрию полушарий, закрепив доминирование одной руки.

