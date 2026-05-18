Китайские авто массово исчезают из продаж в России

Российский авторынок в 2026 году переживает заметную перестройку: ряд китайских автопроизводителей уже полностью или частично сворачивают присутствие, сокращая модельные линейки и прекращая поставки отдельных моделей, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Рынок входит в фазу пересмотра присутствия брендов

На фоне изменений в структуре продаж и локализации производства китайские автокомпании начали пересматривать свои стратегии в России. По данным аналитиков «Автостата», процесс уже затронул сразу несколько марок, часть из которых фактически покинула рынок, а другие — резко сократили ассортимент.

Наиболее заметной тенденцией стало не только исчезновение отдельных моделей, но и полное прекращение официальной деятельности некоторых брендов.

Kaiyi: первый официальный уход

Одним из первых брендов, полностью свернувших работу в России, стала Kaiyi. Компания прекратила деятельность на рынке, несмотря на недавний старт продаж.

Марка появилась в России в 2023 году и предлагала ограниченную линейку автомобилей, включая кроссоверы X3, X3 Pro, X7 Kunlun и седан E5, сборка которых велась на калининградском предприятии «Автотор».

Однако спрос оказался минимальным: за первые два месяца 2026 года было реализовано лишь несколько десятков автомобилей. В итоге бренд прекратил присутствие, а обслуживание ранее проданных машин передано другой структуре.

Skywell: уход после недолгого присутствия

Похожая ситуация сложилась с Skywell. Компания заявляла о планах развития на российском рынке, однако уже в 2025 году стало ясно, что бренд фактически завершает свою деятельность.

Несмотря на амбиции, закрепиться в сегменте электромобилей и кроссоверов компании не удалось, и присутствие на рынке было свернуто.

Chery сокращает модельный ряд и уходит в локализацию

Один из крупнейших игроков — Chery — не покинул рынок полностью, однако значительно сократил ассортимент.

С официальных площадок исчезли популярные модели Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4, а дилеры отмечают прекращение новых поставок ряда автомобилей. При этом часть моделей начала переходить в формат локализованного производства под новым брендом Tenet, который выпускается в Калуге.

Фактически это привело к перераспределению линейки: часть автомобилей уходит с рынка, уступая место локальным проектам.

GWM: сокращение пикапов

Существенные изменения затронули и концерн GWM. Компания прекратила поставки пикапа Great Wall KingKong, оставив в российской линейке лишь модель Poer.

Таким образом, сегмент пикапов бренда заметно сузился, а выбор для покупателей стал ограниченнее.

GAC: отказ от доступного кроссовера

Компания GAC пересмотрела модельный ряд и приняла решение завершить продажи кроссовера GS3, который считался наиболее доступным в линейке бренда.

Решение объясняется корректировкой стратегии и адаптацией к текущим условиям рынка.

Omoda: уход седанов

Сегмент седанов также претерпел изменения. Бренд Omoda убрал с рынка модель S5 и её спортивную версию S5 GT.

Обе версии исчезли с официальных ресурсов и были переведены в архив, а компания сосредоточилась на кроссоверах как основном направлении развития.

Bestune сокращает присутствие

Марка Bestune, входящая в структуру FAW, пока не покинула рынок полностью, однако также уменьшила ассортимент.

Первой под сокращение попала модель T55, которая исчезла с официального сайта. В результате линейка бренда заметно сузилась и теперь включает лишь ограниченное число автомобилей.

Рынок переходит в новую фазу

Текущие изменения показывают, что китайские бренды в России переходят от агрессивной экспансии к точечной стратегии. Одни компании полностью уходят, другие — сокращают линейки или переводят модели в локальное производство.

Автомобильный рынок фактически входит в фазу перераспределения, где ключевым фактором становится не количество брендов, а их способность адаптироваться к новым условиям.