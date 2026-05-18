Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
18.05.2026, 17:37

К Земле летят сразу два астероида размером с челябинский метеорит

Новости Мира 0 291

Ученые сообщили о сближении с Землей сразу двух крупных астероидов, размеры которых сопоставимы с челябинским метеоритом. Оба объекта подойдут к планете 18 и 19 мая, однако угрозы столкновения нет, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Астероиды обнаружили всего за несколько дней до сближения

В Институт космических исследований РАН сообщили, что рядом с Землей пройдут два относительно крупных астероида — 2026 KB и 2026 JH2. Информацию опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с ИСЗФ СО РАН.

Первый объект был обнаружен 10 мая, а второй — 13 мая, то есть незадолго до максимального сближения с планетой. По словам специалистов, подобные случаи демонстрируют, насколько внезапно даже достаточно крупные небесные тела могут появляться в околоземном пространстве.

При этом ученые отдельно подчеркнули, что опасности для Земли оба астероида не представляют.

Размеры объектов сравнили с челябинским метеоритом

По предварительным расчетам, диаметр каждого из астероидов составляет около 20 метров. Это сопоставимо с размерами знаменитого челябинского метеорита, который вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года.

Тогда ударная волна выбила стекла в тысячах зданий, а сам инцидент стал крупнейшим столкновением Земли с небесным телом в XXI веке.

На фоне этого нынешнее сближение вызвало повышенный интерес как у астрономов, так и у пользователей соцсетей.

Один из астероидов пройдет ближе орбиты Луны

Согласно опубликованным данным, астероид 2026 KB приблизится к Земле 18 мая в 18:15 по московскому времени. Минимальная дистанция составит примерно 230 тысяч километров.

Второй объект — 2026 JH2 — окажется еще ближе. Он пройдет рядом с планетой 19 мая около 01:00 мск на расстоянии примерно 91 тысячи километров.

В лаборатории отметили, что такое сближение нельзя назвать рекордным, однако для астероидов подобных размеров оно может стать одним из самых близких в 2026 году.

Астероид можно попытаться увидеть с Земли

Специалисты пояснили, что астероид 2026 JH2 теоретически доступен для наблюдения при помощи полупрофессиональных телескопов. Однако увидеть объект будет непросто из-за его высокой скорости движения.

Для успешного наблюдения потребуется заранее точно рассчитать траекторию, направление и время появления астероида на небе.

Астрономы также напомнили, что подобные сближения происходят регулярно, однако большинство объектов остаются незаметными для обычных наблюдателей.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь