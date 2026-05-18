К Земле летят сразу два астероида размером с челябинский метеорит

Ученые сообщили о сближении с Землей сразу двух крупных астероидов, размеры которых сопоставимы с челябинским метеоритом. Оба объекта подойдут к планете 18 и 19 мая, однако угрозы столкновения нет, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Астероиды обнаружили всего за несколько дней до сближения

В Институт космических исследований РАН сообщили, что рядом с Землей пройдут два относительно крупных астероида — 2026 KB и 2026 JH2. Информацию опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с ИСЗФ СО РАН.

Первый объект был обнаружен 10 мая, а второй — 13 мая, то есть незадолго до максимального сближения с планетой. По словам специалистов, подобные случаи демонстрируют, насколько внезапно даже достаточно крупные небесные тела могут появляться в околоземном пространстве.

При этом ученые отдельно подчеркнули, что опасности для Земли оба астероида не представляют.

Размеры объектов сравнили с челябинским метеоритом

По предварительным расчетам, диаметр каждого из астероидов составляет около 20 метров. Это сопоставимо с размерами знаменитого челябинского метеорита, который вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года.

Тогда ударная волна выбила стекла в тысячах зданий, а сам инцидент стал крупнейшим столкновением Земли с небесным телом в XXI веке.

На фоне этого нынешнее сближение вызвало повышенный интерес как у астрономов, так и у пользователей соцсетей.

Один из астероидов пройдет ближе орбиты Луны

Согласно опубликованным данным, астероид 2026 KB приблизится к Земле 18 мая в 18:15 по московскому времени. Минимальная дистанция составит примерно 230 тысяч километров.

Второй объект — 2026 JH2 — окажется еще ближе. Он пройдет рядом с планетой 19 мая около 01:00 мск на расстоянии примерно 91 тысячи километров.

В лаборатории отметили, что такое сближение нельзя назвать рекордным, однако для астероидов подобных размеров оно может стать одним из самых близких в 2026 году.

Астероид можно попытаться увидеть с Земли

Специалисты пояснили, что астероид 2026 JH2 теоретически доступен для наблюдения при помощи полупрофессиональных телескопов. Однако увидеть объект будет непросто из-за его высокой скорости движения.

Для успешного наблюдения потребуется заранее точно рассчитать траекторию, направление и время появления астероида на небе.

Астрономы также напомнили, что подобные сближения происходят регулярно, однако большинство объектов остаются незаметными для обычных наблюдателей.