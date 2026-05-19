«Всех вас нагну и уничтожу»: эмоциональная речь Пашиняна попала на видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в центре громкого скандала после эмоциональной перепалки с женщиной во время агитационной встречи, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Кадр из видео

Конфликт произошел во время публичного мероприятия

Инцидент произошел в ходе агитационной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время встречи с гражданами одна из присутствующих женщин вступила с политиком в резкий спор и обвинила его в трагических последствиях войны в Нагорном Карабахе.

Видео перепалки быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Кадры активно обсуждают как сторонники власти, так и представители оппозиции.

По данным СМИ, женщиной оказалась сестра высокопоставленного офицера, который пропал без вести во время 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году.

Женщина обвинила премьера в разрушении страны

Во время эмоционального выступления женщина заявила, что Пашинян якобы лишил людей «родины, брата и радости». Она также обвинила премьер-министра в разрушении страны и гибели армянских военнослужащих.

«Ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, ты враг народа», — заявила участница встречи.

После этих слов глава правительства попытался ответить на обвинения, напомнив о социальных и государственных реформах, проведенных за последние годы. В частности, он упомянул создание системы обязательного медицинского страхования и программы государственного строительства.

Однако спор продолжился, а атмосфера встречи стала еще более напряженной.

Пашинян резко ответил оппонентам

В какой-то момент премьер-министр не сдержал эмоций и перешел к жестким высказываниям в адрес своих критиков.

На опубликованных кадрах слышно, как Пашинян использует резкие выражения и заявляет, что намерен «всех нагнуть и уничтожить». Также он высказался о людях, которые, по его словам, выступают против него в интернете и говорят «с карабахским акцентом».

"Вы - сбежавшие выродки, снимите маски, всех вас нагну и уничтожу", - сказал Пашинян.

Кроме того, премьер Армении резко раскритиковал представителей оппозиции и родственников бывших армянских лидеров. В частности, он упомянул сыновей экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также оппозиционных политиков Гагика Царукяна и Самвела Карапетяна.

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях

После публикации ролика в интернете пользователи соцсетей начали активно обсуждать поведение армянского премьера. Одни считают, что политик не справился с эмоциями на фоне сложной внутриполитической ситуации, другие же уверены, что подобные заявления недопустимы для главы правительства.

На данный момент официальных комментариев от пресс-службы правительства Армении по поводу резонансного видео не поступало.

