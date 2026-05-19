Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
19.05.2026, 06:49

Почему зеленые глаза достались лишь избранным: ученые раскрыли редкий эволюционный феномен

Новости Мира

Эволюционные биологи выяснили, почему зеленые глаза встречаются лишь у небольшой части населения планеты. По словам ученых, этот редкий оттенок появился сравнительно недавно и связан сразу с несколькими факторами — от климата до генетики, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Светлые глаза появились относительно недавно

Исследователи отмечают, что еще несколько тысяч лет назад большинство жителей Европы имели темные волосы, кожу и глаза. К такому выводу ученые пришли после изучения древней ДНК.

Как сообщает Forbes, распространение светлой пигментации началось значительно позже и, вероятно, было связано с адаптацией человека к новым условиям окружающей среды. Сегодня карие глаза остаются самыми распространенными в мире — ими обладают почти 80% людей. Голубые встречаются примерно у 8-10% населения, а зеленые — лишь у около 2%.

Климат мог повлиять на цвет глаз

Одной из главных версий ученых остается влияние североевропейского климата. В исследовании 2022 года говорится, что светлая радужка способна пропускать больше света.

По мнению специалистов, это могло помогать людям легче переносить длинные темные зимы в северных регионах. Увеличенное количество света влияло на биологические ритмы организма и потенциально снижало риск сезонной депрессии. В древние времена такие особенности могли напрямую отражаться на выживаемости и способности человека к продолжению рода.

Редкость сделала светлые глаза привлекательными

Существует и другая теория, связанная с сексуальным отбором. Ученые предполагают, что светлые глаза долгое время были редкой особенностью, из-за чего сильнее привлекали внимание.

Необычная внешность могла восприниматься как более привлекательная, а потому чаще передавалась потомкам. Со временем такая генетическая особенность закрепилась у части населения.

Какие гены отвечают за зеленый цвет глаз

Ключевую роль в формировании цвета глаз играют гены OCA2 и HERC2. Именно они регулируют уровень меланина в радужной оболочке.

Зеленые глаза считаются особенно редкими, поскольку для их появления требуется практически идеальное сочетание сразу нескольких факторов. Речь идет об умеренном количестве меланина, наличии желтоватого пигмента липохрома и специфическом рассеивании света в тканях глаза.

Зеленого пигмента на самом деле не существует

Ученые подчеркивают, что зеленого пигмента в человеческой радужке нет. Этот оттенок появляется благодаря сложному оптическому эффекту.

Примерно по такому же принципу небо кажется людям голубым. Цвет возникает из-за особенностей взаимодействия света с тканями глаза, а не из-за существования отдельного зеленого красителя в организме.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь