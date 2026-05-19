Почему зеленые глаза достались лишь избранным: ученые раскрыли редкий эволюционный феномен

Эволюционные биологи выяснили, почему зеленые глаза встречаются лишь у небольшой части населения планеты. По словам ученых, этот редкий оттенок появился сравнительно недавно и связан сразу с несколькими факторами — от климата до генетики, сообщает Lada.kz.
Исследователи отмечают, что еще несколько тысяч лет назад большинство жителей Европы имели темные волосы, кожу и глаза. К такому выводу ученые пришли после изучения древней ДНК.
Как сообщает Forbes, распространение светлой пигментации началось значительно позже и, вероятно, было связано с адаптацией человека к новым условиям окружающей среды. Сегодня карие глаза остаются самыми распространенными в мире — ими обладают почти 80% людей. Голубые встречаются примерно у 8-10% населения, а зеленые — лишь у около 2%.
Одной из главных версий ученых остается влияние североевропейского климата. В исследовании 2022 года говорится, что светлая радужка способна пропускать больше света.
По мнению специалистов, это могло помогать людям легче переносить длинные темные зимы в северных регионах. Увеличенное количество света влияло на биологические ритмы организма и потенциально снижало риск сезонной депрессии. В древние времена такие особенности могли напрямую отражаться на выживаемости и способности человека к продолжению рода.
Существует и другая теория, связанная с сексуальным отбором. Ученые предполагают, что светлые глаза долгое время были редкой особенностью, из-за чего сильнее привлекали внимание.
Необычная внешность могла восприниматься как более привлекательная, а потому чаще передавалась потомкам. Со временем такая генетическая особенность закрепилась у части населения.
Ключевую роль в формировании цвета глаз играют гены OCA2 и HERC2. Именно они регулируют уровень меланина в радужной оболочке.
Зеленые глаза считаются особенно редкими, поскольку для их появления требуется практически идеальное сочетание сразу нескольких факторов. Речь идет об умеренном количестве меланина, наличии желтоватого пигмента липохрома и специфическом рассеивании света в тканях глаза.
Ученые подчеркивают, что зеленого пигмента в человеческой радужке нет. Этот оттенок появляется благодаря сложному оптическому эффекту.
Примерно по такому же принципу небо кажется людям голубым. Цвет возникает из-за особенностей взаимодействия света с тканями глаза, а не из-за существования отдельного зеленого красителя в организме.
