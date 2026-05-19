СМИ сообщили об унижении министра финансов США в Китае

Во время визита президента США Donald Trump в Китай произошёл инцидент с участием главы американского Минфина Скотта Бессента. По данным СМИ, министра временно не допустили на официальное мероприятие в Пекине из-за отсутствия аккредитационного бейджа, сообщает Lada.kz.

Ситуация произошла у входа в одно из ключевых государственных зданий китайской столицы.

Причина инцидента — отсутствие аккредитации

Как сообщает Daily Beast, сотрудники службы безопасности остановили американского министра при попытке пройти на мероприятие. Основанием стало отсутствие у него необходимого бейджа, подтверждающего право доступа.

По данным источников, именно строгий протокол безопасности стал причиной того, что доступ к площадке был временно ограничен даже для высокопоставленного гостя.

Видео с места и реакция сопровождающих

В сети появилось видео, на котором видно, как представитель службы безопасности останавливает Бессента у входа, предположительно в районе Большой зал народных собраний.

На кадрах видно, что после короткого разговора ситуация была урегулирована: помощники передали министру необходимый предмет, после чего он смог пройти внутрь здания.

Дипломатический контекст визита

Инцидент произошёл на фоне официальных мероприятий в рамках визита американской делегации. Несмотря на оперативное разрешение ситуации, эпизод привлёк внимание СМИ и пользователей соцсетей, став предметом обсуждения в контексте дипломатического протокола и мер безопасности в Китае.

По предварительным оценкам наблюдателей, речь идёт скорее о формальном нарушении процедур, чем о политическом конфликте.