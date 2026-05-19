Неожиданный продукт для похудения назвали специалисты

Врачи и исследователи отмечают, что привычный продукт, который чаще используют как средство профилактики простуды, может также влиять на снижение веса и ускорение обмена веществ, сообщает Lada.kz.

Чеснок и контроль веса: что говорят специалисты

Чеснок традиционно рассматривается как продукт, который помогает организму в борьбе с вирусами и укрепляет иммунитет. Однако, по данным ряда исследований, он может иметь и дополнительный эффект, связанный с контролем массы тела.

Специалисты отмечают, что в составе чеснока содержится аллицин — биологически активное соединение, которое связывают с ускорением обменных процессов в организме. Предполагается, что именно это вещество может играть роль в снижении жировых отложений, в том числе в области талии и бедер.

Как чеснок может влиять на организм

По данным исследований, регулярное употребление чеснока в сочетании с физической активностью и сбалансированным питанием может способствовать более быстрому снижению веса.

Отмечается, что чеснок способен оказывать комплексное воздействие на организм: он может ускорять метаболизм, помогая организму активнее расходовать энергию. Также специалисты указывают на его возможное влияние на аппетит — продукт способен снижать чувство голода, что в ряде случаев помогает контролировать калорийность рациона.

Дополнительным фактором называют низкую калорийность самого продукта, благодаря чему он легко вписывается в различные диетические схемы.

Дополнительные полезные свойства

Помимо возможного влияния на вес, чеснок рассматривается и как продукт с широким спектром полезных свойств. По данным специалистов, он может оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, помогая снижать уровень холестерина в крови.

Также отмечается его потенциальная польза при гипертонии и атеросклерозе. Отдельно подчеркивается влияние на состояние кожи, что связывают с общим улучшением обменных процессов в организме.

Важное уточнение специалистов

При этом эксперты подчеркивают, что чеснок не является самостоятельным средством для похудения. Его эффект проявляется только в комплексе с физической активностью и корректировкой питания.