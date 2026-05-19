Талибы закрепили нормы, допускающие детские браки: что известно о новом документе

В Афганистане опубликован документ, который допускает юридическое признание браков с участием несовершеннолетних и расширяет полномочия семей при заключении таких союзов, сообщает Lada.kz со ссылкой на tvrain.tv.
Документ вызвал широкий общественный резонанс из-за положений, касающихся согласия на брак и роли семьи в принятии решений.
В одной из статей документа указано, что молчание девственницы после достижения половой зрелости может рассматриваться как согласие на брак.
При этом в тексте уточняется, что аналогичный подход не применяется к юношам или ранее замужним женщинам — их молчание не считается автоматическим согласием.
Такая формулировка уже вызвала критику правозащитников и наблюдателей, которые указывают на риск неоднозначного толкования согласия.
Согласно документу, ключевая роль в заключении браков несовершеннолетних отводится отцам и дедам, которым предоставляются расширенные полномочия.
Также отмечается, что браки могут признаваться действительными даже в тех случаях, когда договор заключают другие родственники — при условии, что стороны считаются «социально совместимыми», а размер приданого соответствует установленным требованиям.
Эти положения фактически закрепляют значительную роль семьи в принятии решений о браке несовершеннолетних.
Документ предусматривает, что несовершеннолетний может попытаться добиться аннулирования брака после достижения половой зрелости.
Однако такая процедура возможна только через судебное разбирательство, что делает процесс пересмотра брака формально ограниченным и зависимым от решения суда.
Новые нормы появились на фоне продолжающегося ужесточения правил в отношении женщин и девочек в Афганистане после возвращения Taliban к власти в августе 2021 года.
В стране уже действуют ограничения на образование для девочек после шестого класса, а также запреты на обучение женщин в университетах.
Кроме того, введены ограничения на их участие в трудовой деятельности, передвижение и общественную жизнь. В 2024 году сообщалось о новых запретах, включая ограничения на публичное проявление религиозной активности женщин.
