Талибы закрепили нормы, допускающие детские браки: что известно о новом документе

В Афганистане опубликован документ, который допускает юридическое признание браков с участием несовершеннолетних и расширяет полномочия семей при заключении таких союзов, сообщает Lada.kz со ссылкой на tvrain.tv.

Фото: кадр YouTube

Документ вызвал широкий общественный резонанс из-за положений, касающихся согласия на брак и роли семьи в принятии решений.

«Молчание как согласие»: спорная трактовка нормы

В одной из статей документа указано, что молчание девственницы после достижения половой зрелости может рассматриваться как согласие на брак.

При этом в тексте уточняется, что аналогичный подход не применяется к юношам или ранее замужним женщинам — их молчание не считается автоматическим согласием.

Такая формулировка уже вызвала критику правозащитников и наблюдателей, которые указывают на риск неоднозначного толкования согласия.

Расширенные полномочия родственников

Согласно документу, ключевая роль в заключении браков несовершеннолетних отводится отцам и дедам, которым предоставляются расширенные полномочия.

Также отмечается, что браки могут признаваться действительными даже в тех случаях, когда договор заключают другие родственники — при условии, что стороны считаются «социально совместимыми», а размер приданого соответствует установленным требованиям.

Эти положения фактически закрепляют значительную роль семьи в принятии решений о браке несовершеннолетних.

Возможность оспаривания после достижения зрелости

Документ предусматривает, что несовершеннолетний может попытаться добиться аннулирования брака после достижения половой зрелости.

Однако такая процедура возможна только через судебное разбирательство, что делает процесс пересмотра брака формально ограниченным и зависимым от решения суда.

Контекст: ограничения прав женщин и девочек

Новые нормы появились на фоне продолжающегося ужесточения правил в отношении женщин и девочек в Афганистане после возвращения Taliban к власти в августе 2021 года.

В стране уже действуют ограничения на образование для девочек после шестого класса, а также запреты на обучение женщин в университетах.

Кроме того, введены ограничения на их участие в трудовой деятельности, передвижение и общественную жизнь. В 2024 году сообщалось о новых запретах, включая ограничения на публичное проявление религиозной активности женщин.