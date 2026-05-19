Линда выступила с обращением к фанатам после задержания и допроса

Певица Линда впервые публично обратилась к поклонникам после появления информации о ее допросе и судебном конфликте с продюсером Максимом Фадеевым, сообщает Lada.kz.

Российская певица Линда, настоящее имя которой Светлана Гейман, вышла на связь с поклонниками на фоне громкого конфликта с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Сообщение артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Исполнительница поблагодарила фанатов за поддержку и подчеркнула, что продолжает работать вместе со своей командой, несмотря на сложную ситуацию вокруг судебного разбирательства. По словам певицы, подготовка к концертам продолжается в обычном режиме.

Линда заверила аудиторию, что все запланированные выступления состоятся. Она также отметила, что команда делает все возможное, чтобы поклонники смогли попасть на концерты и поддержать артистку лично.

Отдельно певица высказалась о значении творчества в непростые периоды жизни. По ее словам, музыка остается источником внутренней силы и поддержки, особенно сейчас.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку

В своем обращении артистка эмоционально отреагировала на многочисленные сообщения от поклонников. Линда призналась, что ежедневно получает большое количество слов поддержки, которые помогают ей сохранять силы и вдохновение.

Она подчеркнула, что внимание аудитории важно не только для нее самой, но и для ее близких. По словам певицы, поддержка фанатов дает надежду и помогает переживать непростой период.

«И я всех очень благодарю за вашу мощнейшую поддержку, которую я получаю каждый день, каждую минуту. Невероятное количество слов поддержки, которые дают мне и всем моим близким вдохновение, силу и надежду», — добавила она.

Публикация стала первым публичным комментарием артистки после того, как в СМИ появились сообщения о ее допросе в рамках расследования.

Что известно о конфликте с Максимом Фадеевым

Ранее сообщалось, что Светлана Гейман получила статус подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, 12 мая певицу допросили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Изначально артистку пригласили для беседы в качестве свидетеля, однако позднее ее процессуальный статус изменился.

Следствие считает, что Линда совместно с директором компании «Профит» могла оформить права на музыкальные композиции, которые юридически принадлежат Максиму Фадееву.

Сам продюсер заявил, что пытался урегулировать конфликт на протяжении почти 30 лет. По словам Фадеева, он неоднократно предпринимал попытки решить вопрос мирным путем и защитить свои авторские права без обращения к правоохранительным органам.

Продюсер также отметил, что теперь рассчитывает исключительно на правовую оценку ситуации со стороны следствия и суда. Комментировать детали процессуальных действий он отказался.