Данила Козловский и Оксана Акиньшина впервые официально сообщили о рождении общего ребенка. Актеры поделились семейными снимками, раскрыли имя малыша и опубликовали эмоциональное обращение к поклонникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на woman.ru.

Фото: кадр YouTube

Российские актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина объявили о рождении сына. Радостной новостью звездная пара поделилась в социальных сетях, опубликовав серию трогательных семейных фотографий.

Артисты рассказали, что ребенок появился на свет 6 мая 2026 года. Мальчика назвали Лео. В совместной публикации Козловский и Акиньшина признались, что долго ждали этого момента и теперь переживают один из самых счастливых периодов в жизни.

В эмоциональном обращении актеры написали, что после рождения ребенка смысл жизни ощущается особенно остро. Они также поблагодарили друг друга за поддержку и назвали сына «маленьким львенком» и «безусловной любовью».

Пара впервые показала семейные кадры

Вместе с заявлением о пополнении в семье актеры опубликовали атмосферную фотосессию, сделанную еще во время беременности Оксаны Акиньшиной. На снимках актриса позирует дома с округлившимся животом, а Данила Козловский находится рядом с ней.

Финальным кадром публикации стало первое фото новорожденного малыша. Родители не стали полностью показывать лицо ребенка, однако поделились снимком, на котором видны ножки сына.

Поклонники пары сразу начали поздравлять артистов с рождением ребенка. За короткое время публикация собрала тысячи комментариев и реакций в соцсетях.

Слухи о беременности появились еще весной

Разговоры о беременности Оксаны Акиньшиной начали активно обсуждаться еще весной 2026 года. Тогда актрису заметили вместе с Данилой Козловским на премьере оперы Онегин в Париже.

Несмотря на свободный стиль одежды, поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру актрисы. Позже в СМИ появились сообщения о том, что Акиньшина находится на позднем сроке беременности.

Сами артисты долгое время не реагировали на слухи и предпочитали сохранять молчание. Такой подход давно стал частью их поведения на публике — отношения пары изначально оставались максимально закрытыми для посторонних.

Роман актеров начался на съемках «Чернобыля»

По информации СМИ и инсайдеров, отношения между Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной начались во время работы над фильмом Чернобыль, где актеры сыграли влюбленных.

После съемок артистов начали замечать вместе уже вне работы — сначала в московских ресторанах, а затем и во время совместных поездок за границу. В 2021 году Оксана Акиньшина опубликовала домашнее видео с Козловским, после чего слухи об их романе усилились.

Несмотря на периодические совместные появления на публике, актеры практически никогда не комментировали личную жизнь и старались избегать публичных признаний.

В Сети обсуждали возможную тайную свадьбу

На фоне новостей о беременности поклонники также начали обсуждать возможную тайную свадьбу пары. Поводом для таких разговоров стало кольцо, которое актриса начала носить на безымянном пальце.

Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что Козловский и Акиньшина могли зарегистрировать отношения в одном из московских ЗАГСов. Однако сами актеры эту информацию официально не подтверждали.

Для актеров это не первый ребенок

Для Оксаны Акиньшиной новорожденный сын стал четвертым ребенком. Ранее актриса не раз признавалась, что старается максимально беречь свою личную жизнь от внимания общественности.

У Данилы Козловского также есть дочь от отношений с Ольга Зуева. Девочка живет за границей, однако актер продолжает принимать активное участие в ее воспитании.

В последние месяцы поклонники замечали, что Оксана Акиньшина практически перестала посещать публичные мероприятия и публиковала фотографии преимущественно крупным планом или в свободной одежде. Теперь стало ясно, что пара сознательно скрывала беременность до рождения ребенка.